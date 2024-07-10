Ученые нашли самую зловонную планету: какой запах она имеет

Ученые благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба обнаружили, что горячая экзопланета HD 189733 b имеет атмосферу, состоящую из сероводорода. По мнению ученых, планета, вероятно, имеет один из самых отвратительных запахов – тухлых яиц.



Атмосфера экзопланеты HD 189733 b пахнет тухлыми яйцами. Фото иллюстративное

Экзопланета HD 189733 b была обнаружена в 2005 году и находится в 64 световых годах от Земли. Экзопланета относится к горячим Юпитерам – это класс планет, газовых гигантов, орбита которых находится очень близко к материнской звезде. Планета расположена в 30 раз ближе к своей звезде, чем Земля. Кроме того, HD 189733 b совершает один оборот вокруг своего светила всего за 2,2 дня.

Поскольку планета проходит рядом со звездой, астрономы могут изучать атмосферу HD 189733 b. Доктор из Университета Джона Хопкинса Гуангвэй Фу считает, что это "эталонная планета для изучения характеристики атмосферы".

Ранее ученые уже обнаружили на планете воду и двуокись углерода, однако теперь новое исследование, опубликованное в журнале Nature, свидетельствует, что HD 189733 b содержит большие запасы сероводорода. В земных условиях это токсичный и воспламеняющийся бесцветный газ, выделяемый путем разложения органических веществ, имеющий характерный неприятный запах.

"Если бы нос мог работать при 1000 градусах, атмосфера пахла бы тухлыми яйцами", — сказал Фу и добавил, что "о ткрытие показывает, что наши модели формирования планет достаточно хороши, чтобы делать точные прогнозы".

По словам ученого, астрономы ранее предполагали, что у этой планеты может быть сероводород, однако благодаря телескопу Джеймса Уэбба это было подтверждено. Кроме того, это впервые, когда сероводород нашли за пределами Солнечной системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые нашли экзопланету, похожую на сахарную вату.

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