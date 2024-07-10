logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Ученые нашли самую зловонную планету: какой запах она имеет
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые нашли самую зловонную планету: какой запах она имеет

Астрономы узнали, чем пахнет атмосфера экзопланеты HD 189733 b. По их словам, это один из самых неприятных запахов.

сегодня, 13:13
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Ученые благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба обнаружили, что горячая экзопланета HD 189733 b имеет атмосферу, состоящую из сероводорода. По мнению ученых, планета, вероятно, имеет один из самых отвратительных запахов – тухлых яиц.

Ученые нашли самую зловонную планету: какой запах она имеет

Атмосфера экзопланеты HD 189733 b пахнет тухлыми яйцами. Фото иллюстративное

Экзопланета HD 189733 b была обнаружена в 2005 году и находится в 64 световых годах от Земли. Экзопланета относится к горячим Юпитерам – это класс планет, газовых гигантов, орбита которых находится очень близко к материнской звезде. Планета расположена в 30 раз ближе к своей звезде, чем Земля. Кроме того, HD 189733 b совершает один оборот вокруг своего светила всего за 2,2 дня.

Поскольку планета проходит рядом со звездой, астрономы могут изучать атмосферу HD 189733 b. Доктор из Университета Джона Хопкинса Гуангвэй Фу считает, что это "эталонная планета для изучения характеристики атмосферы".

Ранее ученые уже обнаружили на планете воду и двуокись углерода, однако теперь новое исследование, опубликованное в журнале Nature, свидетельствует, что HD 189733 b содержит большие запасы сероводорода. В земных условиях это токсичный и воспламеняющийся бесцветный газ, выделяемый путем разложения органических веществ, имеющий характерный неприятный запах.

"Если бы нос мог работать при 1000 градусах, атмосфера пахла бы тухлыми яйцами", — сказал Фу и добавил, что "открытие показывает, что наши модели формирования планет достаточно хороши, чтобы делать точные прогнозы".

По словам ученого, астрономы ранее предполагали, что у этой планеты может быть сероводород, однако благодаря телескопу Джеймса Уэбба это было подтверждено. Кроме того, это впервые, когда сероводород нашли за пределами Солнечной системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые нашли экзопланету, похожую на сахарную вату.

Также "Комментарии" писали об американской компании, которая хочет осуществлять космическую доставку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07760-y
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости