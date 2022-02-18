Ученые NASA увидели гигантскую "розетку" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

Астрономы из NASA показали фотографию удивительного космического объекта. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA. Фото из открытых источников

Ученые пишут, что на опубликованной фотографии запечатлена очаровательная туманность под названием Розетка или NGC 2237, другое обозначение — туманность Розочка. Она находится в пяти тысячах световых лет от нашей планеты и в ней находиться множество молодых звезд (обозначены красным).

Звезды, образовавшиеся 4 миллиона лет назад, излучают ультрафиолетовый свет, который заставляет светиться окружающую туманность. Рентгеновские данные космического аппарата NASA Chandra выявили сотни молодых звезд, а также более слабые скопления. Оптические данные Цифрового обзора неба и Национальной обсерватории Китт-Пик (фиолетовые, оранжевые, зеленые и синие) показывают большие области газа и пыли.

Туманность Розетка, можно увидеть в небольшой телескоп, если смотреть в направлении созвездия Единорога.

ФОТО: X-ray (NASA/CXC/SAO/J. Wang et al), Optical (DSS & NOAO/AURA/NSF/KPNO 0.9-m/T. Rector et al)

Ранее "Комментарии" информировали о том, что мощный космический телескоп NASA зафиксировал космическое эхо. В отличие от подобного явления, которое встречается на Земле, в космосе так называют оптическое событие.

Также "Комментарии" сообщали о том, что NASA показало, как выглядит космический объект, который взорвётся в будущем.

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