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Ученые NASA увидели огромную "бомбу" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

Белый карлик вытягивает материал красного гиганта на свою поверхность, и со временем скопление материала вызывает взрыв

сегодня, 19:27
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы с помощью космического телескопа запечатлели две взаимодействующие звезды. Об этом сообщается на официальной странице космической обсерватории Hubble. 

Ученые NASA увидели огромную "бомбу" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Как рассказали ученые, на опубликованном снимке запечатлена звезда R Водолея. Это белый карлик, который вращается вокруг более холодного красного гиганта. 

Белый карлик вытягивает материал красного гиганта на свою поверхность, и со временем скопление материала вызывает взрыв. 

На изображении данные, собранные телескопом Hubble из предыдущих вспышек, представлены красным и синим цветом, а данные телескопа NASA Chandra показаны фиолетовым.

Хотя белые карлики являются одними из самых тусклых звезд во Вселенной, они оказывают большое влияние. На этом изображении струя белого карлика выбрасывает окружающий его материал, создавая ударные волны.

Ученые NASA увидели огромную ”бомбу” в космосе: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: X-ray: NASA/CXC/SAO/R. Montez et al.; Optical: Data: NASA/ESA/STScI, Enhanced processing by Judy Schmidt (CC BY-NC-SA). X-ray/Optical composite processing by CXC

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые с помощью своего оборудования заглянули в самый центр нашего дома — Млечного Пути. Специалисты показали, как выглядит центр галактики в инфракрасном диапазоне. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что США перехватили разведданные и намерено говорили о тревожных сценариях РФ против Украины. Перехваченные данные разведчиков и Совета национальной безопасности США заставили российские спецслужбы сетовать на разоблачение их планов. 

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Источник: https://www.instagram.com/p/CZzYjQID1g-/
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