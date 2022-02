Ученые NASA увидели огромную "бомбу" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

Астрономы с помощью космического телескопа запечатлели две взаимодействующие звезды. Об этом сообщается на официальной странице космической обсерватории Hubble.

Hubble. Фото: nasa.gov

Как рассказали ученые, на опубликованном снимке запечатлена звезда R Водолея. Это белый карлик, который вращается вокруг более холодного красного гиганта.

Белый карлик вытягивает материал красного гиганта на свою поверхность, и со временем скопление материала вызывает взрыв.

На изображении данные, собранные телескопом Hubble из предыдущих вспышек, представлены красным и синим цветом, а данные телескопа NASA Chandra показаны фиолетовым.

Хотя белые карлики являются одними из самых тусклых звезд во Вселенной, они оказывают большое влияние. На этом изображении струя белого карлика выбрасывает окружающий его материал, создавая ударные волны.





Фото: X-ray: NASA/CXC/SAO/R. Montez et al.; Optical: Data: NASA/ESA/STScI, Enhanced processing by Judy Schmidt (CC BY-NC-SA). X-ray/Optical composite processing by CXC

