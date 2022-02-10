NASA Hubble увидел "сердце" нашей галактики: как оно выглядит (ФОТО)

Астрономы запечатлели "сердце" нашей галактики с помощью мощного телескопа. Снимок был опубликован на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Как рассказали ученые, на опубликованной фотографии, которая была получена телескопом Hubble запечатлено "сердце" нашей галактики в ближнем инфракрасном диапазоне.

В описании к публикации отмечается, что как только новая космическая обсерватория NASA Webb начнет свою работу, она будет сочетать разрешение "Хаббла" с еще большим обнаружением инфракрасного света.

Телескоп "Уэбб" присоединится к совместным усилиям по созданию изображения области, непосредственно окружающей сверхмассивную черную дыру, которая находится в центре нашего Млечного Пути.

Фото: NASA, ESA, SSC, CXC, STScI

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск показал башню "Мехазилла" в действии. На опубликованном видео можно увидеть, как гигантские "руки" башни устанавливают космический корабль на ракету-носитель.

Также читайте, что космическая обсерватория сделала снимок яркой галактики, внутри которой находится огромная чёрная дыра. Она намного тяжелее чем вся наша галактика. Эта система находится в нескольких миллионах световых лет от нас.

Сайт "Комментарии" писал, что астрономы запечатлели дом космического монстра. Этим монстром является чёрная дыра. Эти космические объекты обычно уничтожают всё на своем пути, однако в случае с этим экземпляром это не так. Данная чёрная дыра наоборот создает звезды и способствует активному образованию космических светил.

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