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"Эхо" в космосе: ученые NASA зафиксировали удивительный феномен (ФОТО)

V838 Mon находится примерно в 20 000 световых лет от Земли

сегодня, 14:10
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы стали свидетелями феномена в космосе. Фотографии события были опубликованы на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

"Эхо" в космосе: ученые NASA зафиксировали удивительный феномен (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Как рассказали исследователи, обсерватория Hubble запечатлела, как "световое эхо" от необычной переменной звезды V838 Mon освещает окружающую пыль.

Для справки: Световое эхо — феномен, наблюдаемый в астрономии. По аналогии со звуковым эхо, световое эхо возникает при внезапной вспышке света, когда свет отражается от объектов вне источника и прибывает к наблюдателю через некоторое время после первоначальной вспышки.

V838 Mon находится примерно в 20 000 световых лет от нас, на периферии нашей Галактики Млечный Путь.

”Эхо” в космосе: ученые NASA зафиксировали удивительный феномен (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and H. Bond (STScI)

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядит далекая планета, которая очень похожа на нашу. Она имеет наиболее приближенные температурные показатели, а также размерные. 

Читайте также о том, что с помощью оборудования, которое установлено на борту космической обсерватории, исследователи следят за двумя взаимодействующими галактиками. Это удивительное космическое действо происходит в 350 миллионах световых лет от нас. Подробно об этом чиайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Резников рассказал, был ли сегодня повод для волнений, когда получил сводку с Донбасса. Министр обороны уверяет, несмотря на панические прогнозы сводка по ситуации на востоке не содержит ничего неожиданного. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CaAJMb6Oizr/
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