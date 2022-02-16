"Эхо" в космосе: ученые NASA зафиксировали удивительный феномен (ФОТО)

Астрономы стали свидетелями феномена в космосе. Фотографии события были опубликованы на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Как рассказали исследователи, обсерватория Hubble запечатлела, как "световое эхо" от необычной переменной звезды V838 Mon освещает окружающую пыль.

Для справки: Световое эхо — феномен, наблюдаемый в астрономии. По аналогии со звуковым эхо, световое эхо возникает при внезапной вспышке света, когда свет отражается от объектов вне источника и прибывает к наблюдателю через некоторое время после первоначальной вспышки.

V838 Mon находится примерно в 20 000 световых лет от нас, на периферии нашей Галактики Млечный Путь.

Фото: NASA, ESA, and H. Bond (STScI)

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядит далекая планета, которая очень похожа на нашу. Она имеет наиболее приближенные температурные показатели, а также размерные.

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