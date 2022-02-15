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Похож на цветок с Земли: ученые NASA увидели в космосе удивительный объект (ФОТО)

Arp 273 находится примерно в 350 миллионах световых лет от Земли

сегодня, 13:13
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы сделали снимок сразу двух галактик с помощью мощного телескопа. Фотография была опубликована на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

Похож на цветок с Земли: ученые NASA увидели в космосе удивительный объект (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что на опубликованном снимке можно увидеть две взаимодействующие друг с другом галактики. Они находятся в созвездии Андромеды примерно в 350 миллионах световых лет от нас.

Объекты даже получили общее имя – Arp 273. Ученые сравнили внешний вид галактик с "распустившейся розой". 

Одна из этих взаимодействующих спиральных галактик (UGC 1810) примерно в пять раз тяжелее своего соседа. 

Похож на цветок с Земли: ученые NASA увидели в космосе удивительный объект (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что на дне Черного моря были обнаружены десятки затонувших кораблей, которым несколько тысяч лет. Они хорошо сохранились из-за состава моря, и специалисты даже смогли увидеть резьбу на дереве. 

Читайте также, что на границе Испании и Португалии можно снова увидеть деревню, которая скрывалась под водой на протяжении многих лет. Это стало возможным после того, как засуха снизила уровень воды в водоеме. На снимках, сделанных в данном населённом пункте, можно увидеть здания, в которых ранее жили люди, а также автомобили, что остались стоять на том же месте, где их оставили много лет назад. 

Сайт "Комментарии" писал, что в "Слуге народа" прокомментировали указ о консолидации общества. Шуляк подчеркнула, что ячейки партии будут приобщаться к решению вопросов развертывания подразделений теробороны. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CZ91VhDMqYT/
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