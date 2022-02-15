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Ученые NASA показали, как выглядит самая похожая на Землю планета (ФОТО)

Kepler-1649c находится в обитаемой зоне своей звезды

сегодня, 19:15
Автор:

Денис Подставной
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Специалисты из американского ведомства NASA показали поверхность далекой планеты. Изображение было опубликовано на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

Ученые NASA показали, как выглядит самая похожая на Землю планета (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Сообщается, что опубликованное изображение является концептом художника, который показывает экзопланету Kepler-1649c. Она вращается вокруг своей родительской звезды — красного карлика. 

Эта экзопланета находится в обитаемой зоне своей звезды (расстояние, на котором на поверхности планеты может существовать жидкая вода) и является самой близкой к Земле по размеру и температуре, обнаруженным на тот момент в данных миссии Кеплер.

Ученые NASA показали, как выглядит самая похожая на Землю планета (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

Миссия Кеплер была специально разработана для исследования нашей области галактики Млечный Путь, чтобы обнаружить сотни планет размером с Землю и меньше в обитаемой зоне или рядом с ней. А также определить долю сотен миллиардов звезд в Млечном Пути, у которых могут быть такие планеты. 

Ученые NASA показали, как выглядит самая похожая на Землю планета (ФОТО) - фото 3

Фото: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA опубликовали фотографию сразу нескольких далеких от нас космических систем. Данные галактики находятся очень близко к друг другу и взаимодействуют между собой. Их космический "танец" сделал их похожими на красивый цветок. 

Читайте также о том, что в NASA звезду, которая вытягивает материалы из своего соседа. Сообщается, что когда вещества во втором светиле будут полностью исчерпаны, то оно взорвется. 


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Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/orbiting-a-red-dwarf-star
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