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Ученые NASA сообщают, что к Земле на большой скорости мчит астероид: что о нем известно

2007 UY1 летит со скоростью семь километров в секунду

сегодня, 14:10
Автор:

Денис Подставной
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Ученые NASA сообщают о приближении небесного тела к нашей планете. Об этом пишет издание Инспейс. 

Ученые NASA сообщают, что к Земле на большой скорости мчит астероид: что о нем известно

Астероид. Иллюстрация: Pixabay

К Земле приближается астероид под названием 2007 UY1. Это небесное тело было открыто в 2007 году, и оно относится к группе  Атона. Отмечается, что точный размер данного космического камня неизвестен, однако согласно расчетам ученых, он составляет от 67 метров до 149 метров.

Астероид пролетит мимо нашей планеты 8 февраля. В этот момент его скорость будет составлять семь километров в секунду. В момент максимального сближения с Землей он будет находиться на расстоянии 5,33 миллиона километров.

Для справки: Луна находится в 384 400 километрах от Земли. Это означает, что в момент максимального сближения 2007 UY1 с Землей между ним и нашей планетой будет находиться расстояние, которое в 14 раз больше, чем до естественного спутника.

В материале отмечается, что небесное тело не считается потенциально опасным. В следующий раз данный камень пролетит мимо Земли в 2057 году. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космическая обсерватория американского ведомства NASA запечатлела "хамелеона" в космосе. Он является областью, в которой рождаются новые звезды. Кроме того, специалисты рассказали, что им удалось обнаружить в ней  несколько коричневых карликов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что марсоход NASA устроил космическую фотосессию на Красной планете. Робот-исследователь во время своего путешествия по поверхности Марса сделал несколько десятков изображений, которые передал на Землю. Специалисты объеденили все полученные данные в одно фото.



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Источник: https://in-space.ru/asteroid/?n=2007-UY1
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