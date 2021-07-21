Стало известно, когда Украина запустит в космос свой новый спутник

Стало известно, когда в космос запустят украинский спутник под названием Sich-2-30. Об этом сообщил начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.

Когда запустят новый украинский спутник . Фото SpaceX

По словам Колесника, все контракты заключены, а все работы продвигаются согласно графику. Также представитель государственного агентства отметил, что по графику — это значит в декабре этого года.

В ГКАУ надеются, что запуск ракеты-носителя компании SpaceX, которая должна вывести на орбиту Земли украинский спутник произойдет без задержек.

Ранее глава агентства Владимир Тафтай сообщал, что Украина в рамках реализации космической программы с 2021 по 2025 годы планирует осуществить запуски семи космических аппаратов. Они будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть будут фотографировать поверхность из космоса, например, для целей обороны, безопасности и раннего выявления катастроф.

Для справки: первый космический аппарат Украины под названием "Сич-1" был запущен летом 1995 года с помощью космической ракеты "Циклон-3" и проработал до конца 2001 года. Он бы произведен Государственным предприятием ПО "Южмаш".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Китай с помощью своей космической ракеты под названием "Чанчжен-2В" вывел на орбиту Земли группу космических аппаратов. Запуск был осуществлен с космодрома Сичан, что в провинции Сичуань. Отмечается, что данный пуск стал уже 380 по счету для космических ракет этой серии. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск показал на фото испытания прототипа космической ракеты Super Heavy. Booster 3 одновременно запустил три двигателя Raptor в ходе непродолжительного теста. В будущем планируется запуск большего количества двигателей.

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