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Главная Новости IT технологии Китай запустил космическую ракету с множеством спутников на борту: что известно (ВИДЕО)
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Китай запустил космическую ракету с множеством спутников на борту: что известно (ВИДЕО)

КНР вывела на орбиту нашей планеты группу спутников

сегодня, 12:00
Автор:

Денис Подставной








Китай вывел на орбиту группу космических аппаратов. Об этом сообщает издание Xinhuа. 

Китай запустил космическую ракету с множеством спутников на борту: что известно (ВИДЕО)

Китай вывел группу спутников на орбиту Земли. Фото: Cиньхуа

Как стало известно, сегодня, 19 июля, КНР с помощью космической ракеты собственного производства под названием "Чанчжен-2В" вывел на намеченные орбиты десятую группу спутников. Все они принадлежат к серии "Яогань-30". 

Сообщается, что эта ракета-носитель была запущена с космодрома Сичан, который находится в китайской провинции Сычуань, что на юго-западе страны. Это произошло в 08:19 по местному времени. 

Отмечается, что с помощью "Чанчжен-2В" на орбиту также был выведен спутник под названием "Тяньци-15". 

Для справки: Этот запуск является уже 380-м для космических ракет серии "Чанчжен". 

Видео: SciNews 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайские ученые приступили к изучению образцов грунта, доставленных с Луны еще в декабре прошлого года. На данный момент материалом они поделились лишь с китайскими специалистами, однако в CNSA готовы к международному сотрудничеству. В Сети появились фотографии этих образцов грунта. Подробности — в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что КНР планирует создать систему для защиты нашей планеты от астероидной угрозы. В неё будут входить множество безъядерных ударных средств, которые создадут на базе ракет-носителей собственного производства под названием "Чанчжэн-5". В Китае утверждают, что смогут создать эту систему уже в ближайшие 10 лет. Стало известно, как именно будет работать такой флот и сколько для этого понадобится ракет. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: http://russian.news.cn/2021-07/19/c_1310069792_2.htm
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