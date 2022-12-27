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США обстреляли Луну из миномета. Какая причина

NASA проводило разные испытания на поверхности спутника Земли. Одним из таких экспериментов стал обстрел Луны.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Миссии "Аполлон" улучшили наше понимание Луны. В 60-70-х годах прошлого века NASA провела десятки различных испытаний спутника Земли. О том, о некоторых людях даже не слышали, например, американцы стреляли из минометов на Луне.

США обстреляли Луну из миномета. Какая причина

NASA обстреляли Луну из миномета. Фото из открытых источников

В 1969 году человек впервые вступил на Луну. С тех пор NASA и ее миссии "Аполлон" провели серию различных испытаний от сбора образцов космического грунта, игры в гольф до метания копья или стрельба из минометов.

Интересно, что минометы на Луну взяли для проведения сейсмических исследований, а не испытание оружия. Естественный спутник Земли очень тихий, первые сейсмографы обнаружили три луна за восемь лет, тогда как на Земле такое явление довольно привычное и может фиксироваться еженедельно. NASA решило изучить его, проведя серию испытаний в рамках активного сейсмического эксперимента.

Именно для этого "Аполлон-14" и "Аполлон-16" были оснащены минометами и взрывчаткой. Их должны были использовать на поверхности спутника Земли таким образом, чтобы можно было проследить созданные сейсмические волны.

Согласно экспериментам NASA с использованием миномета удалось выяснить, что миллиарды лет бомбардировки из космоса оставили на поверхности Луны несколько сотен метров измельченных обломков, называемых брекчией. Результат оказался больше, чем ожидали ученые. С помощью сейсмических волн от ударов минометами было обнаружено, что базальтовый слой на поверхности у места приземления имел толщину около 1,4 километра.

После миссий NASA   "Аполлон-14" и "Аполлон-16" на Луне больше не проводили подобных экспериментов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые NASA спутниками рассчитали количество зерна, которое Россия украла у Украины.

Также "Комментарии" писали о российском спутнике, который спустя всего два месяца после запуска сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.



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Источник: https://www.discovermagazine.com/the-sciences/that-time-apollo-astronauts-detonated-explosives-on-the-moon
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