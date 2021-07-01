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Главная Новости IT космос SpaceX показала посадку многоразовой космической ракеты Falcon 9 (ВИДЕО)
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SpaceX показала посадку многоразовой космической ракеты Falcon 9 (ВИДЕО)

Ракета Falcon 9 запустила более восьмидесяти космических аппаратов

сегодня, 12:05
Автор:

Денис Подставной

SpaceX смогли удачно посадить свою космическую ракету после запуска спутников. Об этом сообщается на официальной страничке компании в социальной сети Twitter. 

SpaceX показала посадку многоразовой космической ракеты Falcon 9 (ВИДЕО)

Посадка ракеты Falcon 9. Фото из открытых источников

Известно, что вчера, 30 июня, в американском штате Флорида состоялся третий массовый запуск спутников компании SpaceX Илона Маска. Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 запустила 88 спутников. В это число входят космические аппараты для Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, спутники для зондирования поверхности нашей планеты компаний Satellogic и ICEYE, а также аппараты для системы спутникового интернета Starlink. Компания SpaceX намерена покрыть всю планету своим интернетом уже к сентябрю этого года. 

Многоразовая первая ступень ракеты успешно приземлилась на площадку в девяти километрах от места запуска. Створки "носа" аппарата, которые упали в океан поднимет из воды корабль HOSS Briarwood.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало  о том, что Китай впервые показал на видео момент приземления на красную планету своего марсохода Zhurong. Также CNSA рассказало об успехах и состоянии аппаратов, которые участвуют в миссии "Тяньвэнь-1". Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что американское ведомство NASA уже на протяжении трех недель не может возобновить работу своего космического телескопа Хаббл. Специалисты предприняли уже несколько попыток перезапуска системы аппарата, однако это не принесло результата. Также была названо оборудование, поломка которого могла стать причиной появления неполадок. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://twitter.com/SpaceX/status/1410322285077012481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1410322285077012481%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fworld%2Fvideo%2Fsherpa-maska-otneset-na-orbitu-tseluyu-kuchu-sputn
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