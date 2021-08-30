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SpaceX Dragon отправился на МКС: какой груз доставят космонавтам

В перечне ценностей, переданных в космос, не только лекарства и фрукты, но и муравьи, а также креветки — для экспериментов

сегодня, 12:41
Автор:

Вечканова Елена

В воскресенье, 29 августа, компания SpaceX отправила свой корабль-"грузовичок" Dragon из Флориды прямиком в космос. Конечной точкой прибытия судна должна стать Международная космическая станция (МКС). Как сообщает издание "Маяк" с ссылкой на NASA, SpaceX Dragon пробудет у космонавтов около месяца.

SpaceX Dragon отправился на МКС: какой груз доставят космонавтам

SpaceX отправила грузовой корабль на МКС — с креветками и мороженым. Фото: Malcolm Denemark

Пристыковка корабля ожидается днем понедельника, 30 августа. С собой "дракон" повез более 2100 килограммов различного груза. В перечне — и необходимое научное оборудование, и запасы еды, а также лекарств для экипажа. Не обошлось и без биологических материалов, которые будут использованы в разных научных экспериментах.

Интересно, что после эксперимента с отправкой свежей пиццы на МКС, в SpaceX решили не останавливаться. Именно поэтому в перечне нынешних продуктов для космонавтов находятся не только лимоны или авокадо, но даже мороженое.

Помимо прочего астронавтами также "стали" десятки креветок и муравьев. С их помощью ученые будут проверять воздействия космоса на живых организмы. Также на МКС отправились дополнительные растения.

Одним из самых дорогостоящих грузов, разумеется, является некая роботизированная рука. Этот аппарат собираются использовать при особо опасных исследованиях. В планах у сотрудников станции — изучение воздействия космической среды на кости и глаза.

Следует отметить, что грузовое судно компании SpaceX смогло взлететь благодаря наличию ракеты Falcon 9 ("Сокол-9").

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что SpaceX собралась совместно с коллегами разместить первый рекламный борд на орбите нашей планеты. Как он будет выглядеть и зачем это нужно, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете увидеть, как выглядит построенный юбилейный двигатель для космического корабля компании SpaceX. Подобными откровениями делился в соцсетях основатель организации Илон Маск.


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Источник: https://mayak.org.ua/article/spacex-otpravila-gruzovoj-korabl-na-mks-na-nem-muravi-i-avokado/
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