Сначала думали, что планета: в сторону Земли мчит мегакомета

Огромная комета летит к нашей планете. Об этом сообщает издание Фокус.

Комета. Фото: Pixabay

Как стало известно, к Земле направляется небесное тело, диаметр которого оценивается в 100–200 километров. Наиболее близко она приблизится к нашей планете в 2031 году, когда подлетит к орбите Сатурна и будет находиться на расстоянии 10,9 астрономических единиц от Солнца.

Ученые рассказали, что комета Бернардинелли-Бернштейна может быть самым большим объектом в Облаке Оорта из когда-либо обнаруженных. Кроме того, космический камень является первым летящий к нам, который увидели с такого большого расстояния.

Комету обнаружили ученые Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейн в начале 2021 года. Они изучали архивные снимки, сделанные 570-мегапиксельной камерой, что установлена на телескопе имени Виктора Бланко. Отмечается, что сначала данное небесное тело считалось карликовой планетой. Однако потом, когда астрономы получили новые снимки, на которых была видна оболочка кометы объект был официально признан кометой.

На данный момент объект находится примерно в 3 миллиардах километров от нас. По словам ученых, несмотря на его размеры, даже при самом близком приближении, через 10 лет на расстояние 10,9 астрономических единиц, ее невозможно будет увидеть невооруженным глазом, а только в самые большие любительские телескопы.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученым NASA удалось запечатлеть умирающую звезду, окутанную "паутиной". Отмечается, что её размер изначально превышал размеры нашего светила в три-пять раз.

Также "Комментарии" писали о том, что в NASA зафиксировали на Солнце мощную вспышку. На опубликованном изображении показан фрагмент экстремального ультрафиолетового света, который выделяет чрезвычайно горячий материал во вспышках. Он на снимке окрашен в бирюзовый цвет.



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