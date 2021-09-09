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Главная Новости IT космос Слышен запах сгоревшей электроники: в российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация
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Слышен запах сгоревшей электроники: в российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация

Экипаж видел дым и чувствовал запах гари

сегодня, 12:01
Автор:

Денис Подставной

В российском модуле Международной космической станции сработала пожарная тревога. Об этом пишет издание РБК-Украина. 

Слышен запах сгоревшей электроники: в российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация

В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел на модуле под названием "Звезда". Сообщается, что там сработал датчик задымления и пожарная тревога при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов. Космонавтам пришлось запустить фильтр для очистки атмосферы на станции.

Космонавт Олег Новицкий сообщал российскому Центру управления полетами о том, что экипаж видел дым, а также чувствовал запах гари. Приборы показывали наличие вредных веществ поблизости с  медицинским шкафом на российском модуле. 

По словам астронавта Европейского космического агентства (ESA), через вентиляцию в американский сегмент станции проник запах сгоревшей электроники и пластика. 

Согласно заявлению Роскосмоса, на данный момент все системы работают в штатном режиме. 

Ранее  "Комментарии" сообщали о том, что американский марсоход готовится к добыче своего уже второго образца марсианского грунта. Команда ровера рассказала, что на этот раз он выполнит всю операцию без каких-либо остановок. Робот загерметизирует образец в титановой трубке, а затем спрячет в специальном отделении в своём корпусе.  В будущем все образцы будут отправлены на нашу планету. Отмечается, что новый керн будет добыт с того же камня, что и первый. 

Также "Комментарии" информировали о том, что вертолетный дрон ведомства NASA совершил свой тринадцатый полет. Несмотря на сложный рельеф местности всё прошло без сбоев. Дрон развивал скорость свыше 3,3 метров в секунду, а также сделал несколько снимков марсианской поверхности. Такая разведка помогает роверу в планировании последующих шагов. Отмечается, что новый вылет стал уже вторым, когда вертолет занимался исследованием региона под названием Южная Сейта. 




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskom-module-mks-srabotala-pozharnaya-1631174164.html
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