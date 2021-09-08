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Главная Новости IT космос NASA Perseverance готов добудет еще один образец почвы Марса
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NASA Perseverance готов добудет еще один образец почвы Марса

В этот раз он выполнит без остановок всю операцию

сегодня, 15:49
Автор:

Денис Подставной

Шестиколесный робот Perseverance американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится к добыче второго образца марсианской почвы. Об этом сообщается на официальной странице ровера в социальной сети Twitter. 

NASA Perseverance готов добудет еще один образец почвы Марса

Perseverance готов добыть второй образец почвы Марса. Фото: twitter.com/NASAPersevere.

Как стало известно, марсоход готов к добыче своего второго образца горной породы красной планеты. Как отметили в пресс-службе робота, в этот раз он выполнит без остановок всю операцию от извлечения керна до его дальнейшей герметизации в титановой трубке. После этого он спрячет образец в специальную ячейку, которая находится в его корпусе. 

Новый образец будет отобран из того же камня, что и первый. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что робот-вертолёт американского ведомства NASA успешно совершил свой очередной полет над поверхностью Марса. В пресс-службе Лаборатории реактивного движения рассказали, что во время перелёта дрон развил скорость 3,3 метра в секунду. Аппарат сделал несколько фотографии красной планеты. Несмотря на сложность местности полёт прошел без сбоев. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что компания украинского предпринимателя планирует запуск своей второй космической ракеты под названием Alpha. Первый полёт продлился всего несколько минут из-за сбоя в топливной системе аппарата. Произошел отказ одного из двигателей. Специалисты рассказали, что при первом пуске получили данные, которые помогут компании совершить успешный полет.


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Источник: https://twitter.com/NASAPersevere/status/1435367437071896576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1435367437071896576%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fmarsohod-nasa-gotovitsya-dobyt-eshche-odin-163110
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