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Сигналы из космоса достигли Земли: Ученые впечатлены открытием

Ученые открыли экзопланету, имеющую магнитное поле. Таким образом, объект может иметь благоприятные условия для существования внеземной жизни.

сегодня, 20:30 comments1357
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Автор:

Slava Kot

Астрономы обнаружили сигнал от вращающейся вокруг своей звезды экзопланеты. Оба объекта расположены в 12 световых годах от Земли, а их сигнал свидетельствует, что экзопланета имеет близкие характеристики к Земле: размер, магнитное поле и атмосферу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Сигналы из космоса достигли Земли: Ученые впечатлены открытием

Экзопланета YZ Ceti b. Иллюстрация художника

Найденная планета имеет магнитное поле, которое помогает защищать все живое на планете, отражая заряженные частицы звезды. Таким образом, астрономы считают такие объекты одни из лучших для поисков внеземной жизни. И вероятно, на одну такую экзопланету попали ученые.


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Ученые получили мощь и радиоволны от звезды YZ Ceti и скалистой экзопланеты, вращающейся вокруг нее под названием YZ Ceti b. По мнению исследователей, радиосигнал был создан взаимодействием обоих объектов.

"Мы увидели первую вспышку, и она выглядела прекрасно. Когда мы снова увидели это, было очень впечатляюще, возможно, у нас действительно что-то здесь есть", — сказал автор исследования Себастьян Пинеда.

Планета находится очень близко к своей звезде и вращается вокруг нее всего через два дня. Близость экзопланеты "толкает" заряженный материал обратно к звезде, и в результате они вступают в контакт с ее магнитным полем, вызывая полярное сияние. Таким образом, исследователи могут оценить силу магнитного поля самой экзопланеты.

Ранее магнитное поле астрономы обнаруживали только на экзопланетах подобных Юпитеру, не очень пригодных для жизни людей. На вопрос является ли YZ Ceti b лучшим кандидатом на скалистую экзопланету с магнитным полем исследователи считают, что это вполне вероятный вариант.

"Это действительно правдоподобно. Но я думаю, что потребуется много дальнейшей работы, прежде чем появится действительно веское подтверждение радиоволн, вызванных планетой", — говорит соавтор исследования Джеки Вилладсен.

С сильным магнитным полем есть вероятность того, что планета действительно может иметь атмосферу, являющуюся хорошей новостью в контексте поиска мест для колонизации человеком. Также возможно, что в таком случае на экзопланете могут быть некоторые формы жизни. Это, в свою очередь, было бы гигантским открытием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания-конкурент Илона Маска объявила о своем банкротстве.

Также "Комментарии" писали о том, что ученые обнаружили новую планету с уникальными характеристиками.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/04/04/world/exoplanet-radio-signal-scn/index.html
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