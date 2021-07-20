Сегодня самый богатый человек мира отправится в космос: онлайн трансляция



















Самый богатый человек мира сегодня совершит космический полет. Он будет транслироваться на официальном YouTube канале компании Blue Origin.

Джефф Безос отправится в космос. Фото из открытых источников

Основатель компании Amazon Джефф Безос сегодня, 20 июля, совершит свой первый космический полет. Он отправится туда на космическом корабле американской частной аэрокосмической компании Blue Origin.

Сообщается, что дата полета была выбрана не случайно, она посвящена годовщине высадки на Луну экипажа космического аппарата "Аполлон-11" в 1969 году.

Экипаж борта будет состоять из самого миллиардера, его брата, восемнадцатилетнего выпускника из Нидерландов Оливера Демена и 82-летней американки Уолли Фанк.

Для справки: Джефф Безос отправится в космос на многоразовом корабле для суборбитальных полетов под названием New Shepard. Этот полет станет шестнадцатым по счету для этого корабля и первым - с космонавтами на борту.

Напомним, ранее издание "Комментарии" уже писало о том, что американская компания Virgin Galactic раздаст абсолютно бесплатно несколько билетов на будущее полеты в космос. Стало известно, что нужно будет сделать для того, чтобы получить место на корабле. Предполагается, что этот полет осуществиться в начале следующего года из частного космодрома под названием Америка. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, стало известно, на каком корабле впервые в космос полетит основатель компании SpaceX Илон Маск. Названа сумма, за которую можно купить аналогичный билет. Известно, что во время этого полета пассажиры космического корабля будут находиться в условиях невесомости на протяжении четырех минут.









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