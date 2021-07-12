Стало известно, на каком корабле Илон Маск впервые полетит в космос: сколько стоит билет

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые отправится в космическое путешествие на корабле Virgin Galactic. Об этом сообщает издание Neowin.

Илон Маск собирается полететь в космос на корабле Virgin Galactic. Фото из открытых источников

Как стало известно, в интервью для издания The Sunday Times миллиардер Ричард Брэнсон рассказал о том, что Илон Маск забронировал место на один из предстоящих полетов космического корабля компании Virgin Galactic.

Также он добавил то, что Илон является его другом и не исключает того, что он когда-то отправится в космос на аппарате SpaceX. На данный момент неизвестно, когда именно Маск собирается отправиться в космическое путешествие на корабле Virgin Galactic.

Согласно данным The Wall Street Journal, место на космическом корабле Virgin Galactic можно приобрести за четверть миллиона долларов. Известно, что во время полета пассажиры данного корабля будут находиться в условиях невесомости на протяжении четырех минут.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Ричард Брэнсон стал первым человеком, отправившемся в космос на корабле, в строительство которого он вкладывал средства. Космический самолет SpaceShipTwo разработанный компанией Virgin Galactic поднялся в воздух над Нью-Мексико рано утром в воскресенье, 11 июля. На его борту находились Ричард Брэнсон несколько сотрудников компании и пилотов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск показал на своей странице в Twitter работу новой беспилотной посадочной платформы для космических кораблей. Отмечается, что четвертая станция для посадки в отличие от предыдущих своих собратьев имеет полную автономность.

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