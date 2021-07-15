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Virgin Galactic бесплатно раздаст билеты на полет в космос: как получить

Во время полета экипаж пробудет четыре минуты в условиях невисомости

сегодня, 15:42
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Virgin Galactic раздаст несколько билетов на полет в космос. Об этом сообщает издание Space.com. 

Virgin Galactic бесплатно раздаст билеты на полет в космос: как получить

Virgin Galactic разыграет билеты на полет в космос. Фото из открытых источников

Как стало два места в одной из будущих миссиий Unity компании Virgin Galactic будут разыграны на платформе Omaze, которая займется сбором средств для осуществления этой идеи. Принять участие в розыгрыше можно абсолютно бесплатно. 

Предполагается, что этот полет может состояться уже в начале следующего года из частного космодрома Америка — площадки для запуска VSS Unity.

Участникам розыгрыша необходимо будет соответствовать ряду требований, например, быть совершеннолетними и иметь при себе документ, подтверждающий вакцинацию от Covid-19. 

В день, когда состоится полет ракетоплана VMS Eve, его экипаж будет доставлен на высоту около 80 километров, где он на протяжении четырех минут смогут пробыть в условиях невесомости.

80 километров над поверхностью земли признается высотой выше границ космоса. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал о сроках постройки самодостаточного города на Марсе. Чтобы создать флот из многоразовых кораблей, необходимый для постройки этого города, компания будет производить около тысячи двигателей в год. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что американское ведомство NASA собирается отправить в космос свой новый аппарат. Он, помимо своей основной миссии, передаст сообщение в будущее. Стало известно, когда специалисты планируют запуск, данного космического аппарата, а также куда он полетит.


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Источник: https://www.space.com/virgin-galactic-omaze-suborbital-spaceflight-contest
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