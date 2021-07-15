Virgin Galactic бесплатно раздаст билеты на полет в космос: как получить

Американская компания Virgin Galactic раздаст несколько билетов на полет в космос. Об этом сообщает издание Space.com.

Virgin Galactic разыграет билеты на полет в космос. Фото из открытых источников

Как стало два места в одной из будущих миссиий Unity компании Virgin Galactic будут разыграны на платформе Omaze, которая займется сбором средств для осуществления этой идеи. Принять участие в розыгрыше можно абсолютно бесплатно.

Предполагается, что этот полет может состояться уже в начале следующего года из частного космодрома Америка — площадки для запуска VSS Unity.

Участникам розыгрыша необходимо будет соответствовать ряду требований, например, быть совершеннолетними и иметь при себе документ, подтверждающий вакцинацию от Covid-19.

В день, когда состоится полет ракетоплана VMS Eve, его экипаж будет доставлен на высоту около 80 километров, где он на протяжении четырех минут смогут пробыть в условиях невесомости.

80 километров над поверхностью земли признается высотой выше границ космоса.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал о сроках постройки самодостаточного города на Марсе. Чтобы создать флот из многоразовых кораблей, необходимый для постройки этого города, компания будет производить около тысячи двигателей в год. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что американское ведомство NASA собирается отправить в космос свой новый аппарат. Он, помимо своей основной миссии, передаст сообщение в будущее. Стало известно, когда специалисты планируют запуск, данного космического аппарата, а также куда он полетит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!