Самый богатый человек планеты отправится в космос: когда и с кем (ВИДЕО)

BTC/USD
35864.19
ETH/USD
2766.08
LTC/USD
175.92
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Космос становится
все ближе к человеку. Путешествия "к звездам", которые раньше воспринимались
исключительно фантастической выдумкой, превращаются в реальность. По крайней
мере, для самого богатого человека в мире, гендиректора фирмы Amazon Джеффа Безоса. Как сообщает "РБК-Украина",
бизнесмен запланировал полет на земную орбиту.
Джефф Безос полетит в космос. Фото из открытых источников
По признанию
самого Безоса, которое он опубликовал в личном Instagram-блоге, космическое путешествие является для него детской мечтой. Разделить
момент, когда она воплотится в жизнь, мужчина решил со своим родным братом Марком.
К звездам,
разумеется, братья Безосы не полетят, однако пробудут некоторое время на околоземной
орбите, покинув верхние слои атмосферы.
Как сообщается дополнительно,
полет стал возможен благодаря компании самого Джеффа Безоса — Blue
Origin. Представители этой фирмы
занимаются разработкой специальных космических кораблей, которые позволят
открыть новую веху в путешествиях человечества.
Такие судна предполагают
возможность пилотирования, поэтому, скорее всего, Безос лично будет управлять
своим детищем. На Землю, кстати, аппарат вернется благодаря специальным парашютам.
Интересно, что
компанию миллиардеру и его родственнику составит еще один человек. Имени этого
счастливчика еще не названо, т.к. личность станет известна после окончания
специального аукциона. Сейчас за такую возможность уже готовы заплатить почти 3
млн долларов. Какой будет финальная стоимость "билета", станет известно ближе к
самому полета.
Корабль, на
котором Безос планирует осуществить свой полет, имеет название New
Shepard (слово Shepard может переводиться и дословно, как имя Шепард,
и как "овчарка" — ред.).
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какой формы и цвета будет один из новых космических кораблей, разработанных Илоном Маском. Посмотреть снимки удастся в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как прошел недавний запуск ракеты в Китае.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости