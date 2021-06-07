Самый богатый человек планеты отправится в космос: когда и с кем (ВИДЕО)

Космос становится все ближе к человеку. Путешествия "к звездам", которые раньше воспринимались исключительно фантастической выдумкой, превращаются в реальность. По крайней мере, для самого богатого человека в мире, гендиректора фирмы Amazon Джеффа Безоса. Как сообщает "РБК-Украина", бизнесмен запланировал полет на земную орбиту.



Джефф Безос полетит в космос. Фото из открытых источников

По признанию самого Безоса, которое он опубликовал в личном Instagram-блоге, космическое путешествие является для него детской мечтой. Разделить момент, когда она воплотится в жизнь, мужчина решил со своим родным братом Марком.

К звездам, разумеется, братья Безосы не полетят, однако пробудут некоторое время на околоземной орбите, покинув верхние слои атмосферы.

Как сообщается дополнительно, полет стал возможен благодаря компании самого Джеффа Безоса — Blue Origin. Представители этой фирмы занимаются разработкой специальных космических кораблей, которые позволят открыть новую веху в путешествиях человечества.

Такие судна предполагают возможность пилотирования, поэтому, скорее всего, Безос лично будет управлять своим детищем. На Землю, кстати, аппарат вернется благодаря специальным парашютам.

Интересно, что компанию миллиардеру и его родственнику составит еще один человек. Имени этого счастливчика еще не названо, т.к. личность станет известна после окончания специального аукциона. Сейчас за такую возможность уже готовы заплатить почти 3 млн долларов. Какой будет финальная стоимость "билета", станет известно ближе к самому полета.

Корабль, на котором Безос планирует осуществить свой полет, имеет название New Shepard (слово Shepard может переводиться и дословно, как имя Шепард, и как "овчарка" — ред.).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой формы и цвета будет один из новых космических кораблей, разработанных Илоном Маском. Посмотреть снимки удастся в нашем материале.

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