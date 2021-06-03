Китай запустил ракету в космос: что известно

Китай вывел на орбиту очередной спутник. Запуск состоялся сегодня ночью, 3 июня, с космодрома Сичан, который находится в провинции Сычуан в Китае.

Китай отправил спутник на орбиту Земли. Фото из открытых источников

Как стало известно, ракета-носитель под названием Чанчжэн-3-би, доставила метеорологический спутник Фэнъюнь-4-би на орбиту. Для космических ракет этой серии данный пуск стал 372 по счету.

Новый метеорологический спутник будет использован для предупреждения стихийных бедствий, метеорологических исследований, а также прогнозов погоды. Фэнъюнь-4-би является новым поколением китайских метеоспутников, которые будут размещены на геостационарной орбите Земли.

Оба космических аппарата были построены учреждениями, которые входят в состав CASC (Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация).

Для справки: геостационарная орбита — это расположенная над экватором Земли круговая орбита. Спутник, который находится на ней, двигается вокруг планеты с угловой скоростью, одинаковой со скоростью вращения Земли вокруг своей оси.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA планирует запустить две миссии на Венеру. В ведомстве назвали примерную дату начала миссий, а также их стоимость и цели. Данные исследования Венеры станут первыми за последние тридцать лет, которые совершало ведомство.

Также издание информировало о том, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX построит несколько плавучих космодромов вблизи побережья Техаса. Илон опубликовал изображения, которые показывают, как будут выглядеть будущие платформы для запуска космических кораблей. Более подробно читайте в нашей статье.

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