Рисунок 8-летней украинки нанесут на космическую ракету Arian-5: как он выглядит (ФОТО)

8-летняя жительница Житомира победила в конкурсе под названием "Juice up your rocket! Art competition", который организовало Европейское космическое агентство (ESA). Об этом сообщает издание "Суспільне".

Ярина Закалюжная (Фото: Суспільне)

Как пишет СМИ, Ярина Закалюжная победила в конкурсе, в котором принимали участие более двух с половиной тысяч детей со всего мира.

Теперь рисунок украинки будет нанесен на космическую ракету "Arian-5". Её запуск состоится в 2022 году. Ракета доставит в космос аппарат JUpiter ICy moons Explorer, который спустя 8 лет доберётся до Юпитера и будет изучать гиганта, а также его три естественных спутника.

Талантливая девочка изобразила на своем рисунке нашу планету, которая передает Юпитеру космический аппарат. Еще на рисунке изображены спутники газового гиганта. Их художница наделила эмоциями.

Кроме нанесения рисунка на Arian-5, девочка получит возможность увидеть запуск данной ракеты в космос.





Фото: "Суспільне".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что марсоход NASA Curiosity прислал новое завораживающее фото с красной планеты. С помощью своих навигационных камер ровер, запечатлел красоту естественного ландшафта Марса. Полученные изображение специалисты объединили в одно и добавили в него цвет. Новый снимок был сделан спустя десять лет после запуска Curiosity.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые NASA запечатлели и озвучили "космического краба". Он находится далеко от земли и является остатком сверхновой, что взорвалась тысячу лет назад. Мощный телескоп американского ведомства смог сделать фото пульсирующего центра туманности.

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