Ракета Starship взорвалась во время полета: SpaceX говорят об успехе

Космический корабль Starship разразился в воздухе во время своего первого полного тестового полета на околоземную орбиту. Случай прокомментировала компания Илона Маска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter SpaceX.



Ракета Starship разразилась во время полета. Фото из открытых источников

В 8:33 по местному времени (16:33 в Украине) Starship был запущен ракетой Super Heavy из космодрома SpaceX в штате Техас. После отсоединения от ракеты корабль должен был совершить 90-минутное путешествие вокруг Земли с помощью собственной силовой установки. Однако когда пора отсоединить обе части ракеты, она начала вращаться и взорвалась на высоте 35 км над Землей. Таким образом, ракета пробыла в воздухе всего 4 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Компания SpaceX прокомментировала взрыв и назвала такой тест успешным.

"Успех зависит от того, что мы научились, и сегодняшний тест поможет нам улучшить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь мультипланетной", — заявили в компании и добавили, что "команды будут продолжать просматривать данные и будут работать над нашим следующим летным испытанием".

Starship является самой большой и мощной ракетой, играющей ключевую роль в будущих планах NASA. Именно он должен отправить космонавтов на Луну в рамках миссии Artemis. Кроме того, Илон Маск сообщал, что ракета в перспективе будет использоваться для полетов на Марс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне выдвинули теорию о материнских кораблях пришельцев.

Также "Комментарии" писали об учёных, решивших провести гипотетический эксперимент, где NASA обнаружило опасный астероид, который двигается в сторону Земли и столкнется с планетой через 13 лет. За это время ученые должны придумать способ спасения человечества.