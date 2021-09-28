Приближается время двух звездопадов: когда можно увидеть

В октябре человечество сможет наблюдать два звездопада. Об этом сообщает издание УНИАН.

Приближаются два звездопада. Иллюстрация: Reuters.

Метеорный поток Дракониды, связанный с кометой 21P/Джакобини — Циннера достигнет пика своей активности 8 октября, а Ориониды -21 октября.

Специалисты прогнозируют, что первый звездопад будет намного отчетливей, чем второй.

Дракониды является периодическим метеорным потоком. Его метеоры красноватые и очень медленные. Данный звездопад можно увидеть каждый год в период с 6 по 10 октября. Лучше всего его наблюдать в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом.

Ориониды это быстрые белые метеоры, которые оставляют следы на небе. Иногда они могут быть разных цветов. Рой метеорных тел, образующий ориониды, дважды в год встречается с нашей планетой. Метеорный поток Орионид связан с кометой Галлея. Период активности с 2 октября по 7 ноября.

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