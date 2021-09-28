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Приближается время двух звездопадов: когда можно увидеть

Вскоре жители Земли станут свидетелями двух звездопадов

сегодня, 18:02
Автор:

Денис Подставной

В октябре человечество сможет наблюдать два звездопада. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Приближается время двух звездопадов: когда можно увидеть

Приближаются два звездопада. Иллюстрация: Reuters.

Метеорный поток Дракониды, связанный с кометой 21P/Джакобини — Циннера достигнет пика своей активности 8 октября, а Ориониды -21 октября. 

Специалисты прогнозируют, что первый звездопад будет намного отчетливей, чем второй. 

Дракониды является  периодическим метеорным потоком. Его метеоры красноватые и очень медленные. Данный звездопад можно увидеть каждый год в период с 6 по 10 октября. Лучше всего его наблюдать в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом. 

Ориониды это быстрые белые метеоры, которые оставляют следы на небе. Иногда они могут быть разных цветов. Рой метеорных тел, образующий ориониды, дважды в год встречается с нашей планетой.  Метеорный поток Орионид связан с кометой Галлея. Период активности с 2 октября по 7 ноября. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы фиксируют изменения в Большом Красном Пятне на планете Юпитер. Снимки, сделанные в период с 2009 по 2020 год, показывают, что ветер во внешних областях Большого Красного Пятна усиливается. Средняя скорость ветра увеличилась на 8% и превышает 640 километров в час. Тем временем ветер во внутренних районах шторма стихает. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые с помощью космического телескопа Hubble запечатлели "глаз" в космосе. Он находится на расстоянии более ста миллионов световых лет от Земли. Данный объект имеет большую энергию и отличается от своих "собратьев" хорошей видимостью. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/science/v-oktyabre-mozhno-uvidet-dva-zvezdopada-kogda-luchshe-vsego-nablyudat-novosti-11560195.html
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