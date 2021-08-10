Приближается сильнейший метеорный дождь: когда наблюдать лучше всего

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали о приближении одного из самых сильных метеорных дождей в году. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Метеорный дождь 2021. Фото: NASA/Bill Ingalls

Метеорный поток Персеиды случается каждый год, когда Земля проходит по пути кометы Свифта-Туттля и совершает оборот между Солнцем и за орбитой Плутона каждые 133 года.

Когда наша планета будет проходить мимо, фрагменты кометы появятся в небе в виде быстрых небольших полос света. Сообщается, что камеры NASA, которые следят за метеоритами, зафиксировали первую Персеиду еще 26 июля.

Однако лучший шанс увидеть их — это ночь с 11 на 12 августа. С ранним заходом полумесяца небо будет темным в пиковые часы просмотра в полночь (по местному времени).

Найдите удобное место, по возможности избегайте яркого света и дайте глазам время привыкнуть к темноте (до получаса).



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA показали, как из космоса выглядит одно из самых суровых мест на Земле. На данной фотографии эта местность похожа на марсианские пейзажи. Она занимает около трети площади Африки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA опубликовали новую фотографию одного из самых больших спутников в нашей Солнечной системе. Этот снимок был сделан несколько недель назад, когда межпланетная станция ведомства пролетала мимо него. Отмечается, что на новом инфракрасном снимке это небесное тело выглядит тёмным и загадочным. Подробнее читайте в нашей статье.

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