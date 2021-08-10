logo
Русский Українська

BTC/USD

45949.97

ETH/USD

3151.44

LTC/USD

163.99

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос Приближается сильнейший метеорный дождь: когда наблюдать лучше всего
commentss НОВОСТИ Все новости

Приближается сильнейший метеорный дождь: когда наблюдать лучше всего

Когда Земля будет проходить мимо, фрагменты кометы появятся в небе в виде быстрых небольших полос света

сегодня, 11:53
Автор:

Денис Подставной

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали о приближении одного из самых сильных метеорных дождей в году. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Приближается сильнейший метеорный дождь: когда наблюдать лучше всего

Метеорный дождь 2021. Фото: NASA/Bill Ingalls

Метеорный поток Персеиды случается каждый год, когда Земля проходит по пути кометы Свифта-Туттля и совершает оборот между Солнцем и за орбитой Плутона каждые 133 года.

Когда наша планета будет проходить мимо, фрагменты кометы появятся в небе в виде быстрых небольших полос света. Сообщается, что камеры NASA, которые следят за метеоритами, зафиксировали первую Персеиду еще 26 июля. 

Однако лучший шанс увидеть их — это ночь с 11 на 12 августа. С ранним заходом полумесяца небо будет темным в пиковые часы просмотра в полночь (по местному времени). 

Найдите удобное место, по возможности избегайте яркого света и дайте глазам время привыкнуть к темноте (до получаса).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA показали, как из космоса выглядит одно из самых суровых мест на Земле. На данной фотографии эта местность похожа на марсианские пейзажи. Она занимает около трети площади Африки. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA опубликовали новую фотографию одного из самых больших спутников в нашей Солнечной системе. Этот снимок был сделан несколько недель назад, когда межпланетная станция ведомства пролетала мимо него. Отмечается, что на новом инфракрасном снимке это небесное тело выглядит тёмным и загадочным. Подробнее читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CSXf9vgLhmg/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ