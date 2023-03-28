Необычное явление в украинском небе: можно увидеть сразу пять планет

В конце марта украинцы могут наблюдать в ночном небе сразу пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Уран. Лучшие дни для наблюдения за этими космическими объектами – это конец марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Парад планет. Фото из открытых источников

Украинцы в ближайшие дни могут увидеть настоящий парад планет в ночном небе. По словам астрофизика из Калифорнийского технологического института Камерона Хаммельса, явление можно наблюдать в конце марта и несколько недель. Ученый утверждает, что такая линия планет появляется каждые несколько лет и ее можно наблюдать невооруженным глазом, причем даже в городах, где обычно наблюдается высокое световое загрязнение. По словам Камерона Хаммельса, парад планет будет заметен под луной в западном направлении, а лучше всего его наблюдать сразу после захода Солнца.

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Астрофизик утверждает, что будет очень легко заметить Венеру, которая на небе станет вторым по яркости объектом после Луны. Поблизости от Венеры можно заметить Уран, однако Хаммельс замечает, что планету будет сложно увидеть без бинокля, или в местах со значительным световым загрязнением.

Под Венерой и Ураном разместятся Меркурий и Юпитер, пролетающие над горизонтом. Ученый предупреждает, что эти планеты можно не всегда заметить из-за солнечных лучей, однако лучшее время для наблюдений Хаммельс указывает 20-30 мин после заката.

Еще одной планетой, которую можно наблюдать, будет Марс. Она будет стоять на прямой линии от Юпитера, Венеры, Меркурия и Луны. Астрофизик указывает, что планету легко отличить из-за особого оранжевого оттенка. По словам Камерона Хаммельса, все планеты на ночном небе будут выглядеть как жемчужины на ожерелье.

Приблизительное расположение планет можно увидеть на изображении ниже:





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