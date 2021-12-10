NASA сообщает о том, что к Земле на большой скорости несется астероид

К Земле приближается крупный астероид. Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на данные американского ведомства NASA.

Астероид. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, к нашей планете летит астероид, который получил название 4660 Nereus. Сообщается, что небесное тело двигается со скоростью около 23 тысяч километров в час и имеет длину более 304 метров.

Согласно данным специалистов, 4660 Nereus максимально сблизится с нашей планетой завтра, 11 декабря. В этот момент между ним и Землей будет находиться 7,4 миллиона километров.

Для сравнения, расстояние от нашей планеты до Луны составляет 384 400 километров. Это означает, что во время максимального сближения с нами объект будет дальше, чем естественный спутник в более, чем 19 раз.

Несмотря на то, что 4660 Nereus причислен к классу "Потенциально опасных", в NASA заверили, что он не представляет угрозы для Земли.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у NASA Ingenuity возникли проблемы во время полета на Марсе. Когда дрон заходил на посадку между его антеннами и антеннами марсохода оказались холмы и из-за этого возникли радиопомехи. Только спустя четверть часа ровер смог получить информацию о вертолете. Во время нового полета аппарат пролетел более 180 метров и поднялся на высоту десять метров.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые из NASA с помощью космической обсерватории Hubble получили доказательства того, что гигантская чёрная дыра в центре нашей галактики не является спящей. Обсерватория получил информацию о том, что вблизи небесного тела может находиться струя плазмы, возраст которой оценивают в тысячи лет.

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