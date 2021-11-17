NASA сообщает, что к Земле мчит большой астероид: до максимального сближения осталось несколько дней

К Земле на большой скорости приближается большой космический камень. Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на американское ведомство NASA.

Астероид. Иллюстрация: Pixabay

Согласно данным специалистов, уже на этих выходных (21 ноября) астероид под названием 3361 "Орфей" максимально сблизится с нашей планетой. В этот момент между космическим камнем и нашим домом будет находиться расстояние превышающее пять миллионов километров.

По оценкам ученых, длинна Орфея составляет около трех сотен метров. Астероид мчит на скорости 30 тысяч километров в час.

Данное небесно тело относится к классу "потенциально опасных". Отмечается, что любой быстро движущийся космический объект, который находится на расстоянии около 4,65 миллиона миль, считается "потенциально опасным", так как даже небольшое изменение их траекторий может обернуться катастрофой. Однако, по заверениям ученых, в случае с Орфеем нашей планете ничего не угрожает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что специалисты из американского ведомства NASA уже на протяжении нескольких недель пытаются вернуть к работе научные инструменты известного телескопа Hubble. Они перестали работать после сбоя в прошлом месяце. Тогда возникла проблема с синхронизацией внутренних коммуникаций. Из-за этого все пять научных инструментов перешли в "безопасный режим". Спустя время инженерам удалось восстановить один из них, однако остальные до сих пор не работают.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что Hubble обратил свой взор на область в космосе, где рождаются горячие звезды. По информации астрономов, такие светила могут быть горячее нашей звезды в несколько раз.

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