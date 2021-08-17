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NASA сообщает о приближении к Земле гигантского астероида

Астероид считается большим, чем 99% остальных известных астероидов

сегодня, 13:07
Автор:

Денис Подставной

Ученые американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупреждают о приближении астероида к нашей планете. Об этом пишет издание The Jerusalem Post. 

NASA сообщает о приближении к Земле гигантского астероида

Приближение астероида к Земле. Фото: pixabay.com

Как стало известно, потенциально опасный астероид под названием 2016 AJ193 должен максимально приблизиться к нашей планете 21 августа. Сообщается, что космический камень имеет диаметр около 1,4 километра. 

В момент максимального сближения между Землей и астероидом будет расстояние в 3,4 миллиона километров. Для сравнения, данное расстояние превышает расстояние от нашей планеты до Луны в девять раз. 

Отмечается, что данное небесное тело считается большим, чем 99% остальных известных астероидов. Специалисты заверили, что 2016 AJ193 не представляет никакой угрозы для нас. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что  специалисты из NASA подсчитали вероятность столкновения астероида Бенну с Землей. Данное небесное тело считается одним из самых опасных для нашей планеты. Сообщается, что он обладает массой 140 000 000 тонн и летит на скорости 13 километров в секунду. Ученые рассказали о том, когда пройдет самое опасное его сближения с нашей планетой, а также о том, вероятности столкновения. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что NASA показало место, где рождаются массивные звёзды. Данный снимок удалось получить благодаря космической обсерватории Hubble. Сообщается, что данный объект находится на расстоянии 45 световых лет от нас. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.jpost.com/health-science/us-pentagon-sized-asteroid-to-fly-close-to-earth-in-august-675385
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