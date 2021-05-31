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NASA сообщает о приближении астероида к Земле: что известно

Небесное тело размером с Эйфелеву башню приближается к нашей планете

сегодня, 15:36
Автор:

Денис Подставной

К нашей планете приближается астероид. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. 

NASA сообщает о приближении астероида к Земле: что известно

Астероид приближается к Земле. Фото из открытых источников

По данным ведомства, диаметр небесного тела составляет от 150 до 330 метров. Для сравнения, длина знаменитой Эйфелевой башни в Париже — 324 метра. 

Этот объект должен максимально приблизиться к Земле во вторник, 1 июня, в 17:25 по киевскому времени. В момент, когда расстояние между астероидом и нашей планетой будет минимальным, оно составит 7,2 миллиона километров (превышает расстояние от Земли до Луны более, чем в 18 раз). Скорость астероида примерно будет равна 64 тысячам километров в час. 

В ведомстве заверили, что из-за большого расстояния и относительно небольших размеров астероид не представляет никакой опасности для планеты Земля. 

Для справки: 14 мая этого года к нашей планете приблизились два небесных тела. Их размеры были в несколько раз меньше космического камня, который приближается к Земле на данный момент, а скорость составляла 30 тысяч километров в час. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало  о том, что NASA собирается отправить в космос кальмаров-светлячков и беспозвоночных тихоходок. Отправка новых живых организмов в космос должна состояться в рамках очередной миссии компании SpaceX CRS-22. 

Также издание информировало о том, что NASA планирует отправить робота на Луну. Разработкой лунохода займется компания Astrobotic Technology, а называться он будет называться VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover).



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Источник: https://www.businessinsider.com/nasa-potentially-hazardous-asteroid-will-fly-past-earth-next-week-2021-5
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