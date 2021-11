NASA показало, как из пыли рождается звезда (ФОТО)

Астрономы из американского ведомства NASA сделали фотографию протозвезды в космосе. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что с помощью оборудования мощной космической обсерватории им удалось запечатлеть протозвезду под названием J1672835.29-763111.64. Она находится в отражательной туманности IC 2631, которая является частью области звездообразования Хамелеон в южном созвездии Хамелеон.

Протозвезды сияют тепловой энергией, выделяемой сжимающимися вокруг них облаками, и накоплением материала из ближайшего газа и пыли. В конце концов накапливается достаточно материала, и ядро ​​протозвезды становится горячим и достаточно плотным, чтобы начался ядерный синтез, а превращение в звезду завершилось. Оставшийся газ и пыль могут стать планетами, астероидами, кометами или так и остаться в виде пыли.

Данная фотография является частью обзора телескопа Hubble, нацеленного на 312 протозвезд в молекулярных облаках, ранее идентифицированных с помощью инфракрасных космических обсерваторий Spitzer и Herschel. Протозвезды видны в основном в инфракрасном свете, поскольку они излучают много тепловой энергии, а их видимый свет заслоняется пылью вокруг них.

Фото: NASA, ESA, T. Megeath (University of Toledo), K. Stapelfeldt (Jet Propulsion Laboratory), and ESO; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

