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NASA показало, как из пыли рождается звезда (ФОТО)

Протозвезда находится в созвездии Хамелеон

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы из американского ведомства NASA сделали фотографию протозвезды в космосе. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

NASA показало, как из пыли рождается звезда (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что с помощью оборудования мощной космической обсерватории им удалось запечатлеть протозвезду под названием J1672835.29-763111.64. Она находится в отражательной туманности IC 2631, которая является частью области звездообразования Хамелеон в южном созвездии Хамелеон.

Протозвезды сияют тепловой энергией, выделяемой сжимающимися вокруг них облаками, и накоплением материала из ближайшего газа и пыли. В конце концов накапливается достаточно материала, и ядро ​​протозвезды становится горячим и достаточно плотным, чтобы начался ядерный синтез, а превращение в звезду завершилось. Оставшийся газ и пыль могут стать планетами, астероидами, кометами или так и остаться в виде пыли.

Данная фотография является частью обзора телескопа Hubble, нацеленного на 312 протозвезд в молекулярных облаках, ранее идентифицированных с помощью инфракрасных космических обсерваторий Spitzer и Herschel. Протозвезды видны в основном в инфракрасном свете, поскольку они излучают много тепловой энергии, а их видимый свет заслоняется пылью вокруг них.

NASA показало, как из пыли рождается звезда (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, T. Megeath (University of Toledo), K. Stapelfeldt (Jet Propulsion Laboratory), and ESO; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в NASA дали "голос" удивительному космическому объекту. Hubble сделал фото туманности Бабочка. Её  "Крылья"  — это области газа, нагретые до температуры более  20 тысяч градусов по Цельсию. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что к Земле на большой скорости летит астероид. По оценкам ученых, его длинна  составляет около трех сотен метров. 


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Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/hubble-spies-newly-forming-star-incubates-in-ic-2631
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