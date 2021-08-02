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NASA показало фотографию удивительного космического объекта

Данный объект расположен так далеко, что свету от него требуется около 1500 тысяч лет, чтобы достичь Земли

сегодня, 19:00
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало на фото удивительный космический объект. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

NASA показало фотографию удивительного космического объекта

NASA показало, как выглядит туманность Конская Голова. Фото из открытых источников

На фото изображена тёмная туманность под названием Конская Голова.  Она расположена в созвездии Ориона и является одним из самых знаковых межзвездных пылевых облаков в небе. Как одна из главных достопримечательностей Ориона, он усеян яркими молодыми звездами и имеет сильное магнитное поле, выбрасывающее потоки газа наружу. Это так далеко, что свету туманности требуется около 1500 лет, чтобы достичь наших глаз.
Данное изображение было получено благодаря оборудованию установленному на космическом телескопе NASA/ESA Hubble. 

NASA показало фотографию удивительного космического объекта - фото 2

Фото: NASA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA опубликовало фото возможно самой стильной планеты Солнечной системы. Кольца этого небесного тела простираются на 175 000 миль от него самого. Считается, что это куски комет, астероидов или расколотых спутников, которые раскололись, не достигнув планеты, разорванные на части мощной гравитацией. Частицы из которых они состоят, варьируются от крошечных ледяных зерен размером с пыль до кусков размером с дом. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что специалисты из NASA показали на фотографии, что остается после взрыва суперновой. Изображение этого объекта было получено при помощи трех обсерваторий. Этому остатку суперновой уже около 300 лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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