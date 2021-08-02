logo
Русский Українська

BTC/USD

39694.92

ETH/USD

2629.84

LTC/USD

144.54

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос NASA опубликовало фото возможно самой стильной планеты Солнечной системы
commentss НОВОСТИ Все новости

NASA опубликовало фото возможно самой стильной планеты Солнечной системы

NASA опубликовало фотографии, на которых запечатлены кольца второй по величине планеты в нашей Солнечной системе

сегодня, 17:01
Автор:

Денис Подставной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало на фото Сатурн. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA опубликовало фото возможно самой стильной планеты Солнечной системы

NASA опубликовало фото колец Сатурна. Фото: indicator.ru

Вторая по величине планета в нашей Солнечной системе и, возможно, самая стильная, Сатурн известен своей массивной системой колец, простирающейся на 175 000 миль (282 000 км) от планеты. Считается, что это куски комет, астероидов или расколотых спутников, которые раскололись, не достигнув планеты, разорванные на части мощной гравитацией Сатурна. Кольца состоят из миллиардов кусков льда и камня, покрытых другим материалом, например, пылью, а их частицы варьируются от крошечных ледяных зерен размером с пыль до кусков размером с дом!

NASA опубликовало фото возможно самой стильной планеты Солнечной системы - фото 2

Ученые отметили, что Если посмотреть на них с вершины облаков Сатурна, невооруженным глазом они покажутся в основном белыми. Интересный факт: каждое кольцо вращается вокруг планеты с разной скоростью.

NASA опубликовало фото возможно самой стильной планеты Солнечной системы - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA показали на фото, что остается после взрыва суперновой звезды. Данный снимок они получили благодаря данным с трех обсерваторий. Объект под названием Кассиопея A является ярчайшим на небе радиоисточник на частотах выше 1 ГГц. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что NASA опубликовало множество новых фотографий с Марса. На них запечатлены различные особенности его поверхности. Например, на одном из фото можно увидеть, как ледяной покров распространяется на южный полюс планеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CR_3XQ4lVb9/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ