NASA опубликовало фото возможно самой стильной планеты Солнечной системы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало на фото Сатурн. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.



NASA опубликовало фото колец Сатурна. Фото: indicator.ru

Вторая по величине планета в нашей Солнечной системе и, возможно, самая стильная, Сатурн известен своей массивной системой колец, простирающейся на 175 000 миль (282 000 км) от планеты. Считается, что это куски комет, астероидов или расколотых спутников, которые раскололись, не достигнув планеты, разорванные на части мощной гравитацией Сатурна. Кольца состоят из миллиардов кусков льда и камня, покрытых другим материалом, например, пылью, а их частицы варьируются от крошечных ледяных зерен размером с пыль до кусков размером с дом!





Ученые отметили, что Если посмотреть на них с вершины облаков Сатурна, невооруженным глазом они покажутся в основном белыми. Интересный факт: каждое кольцо вращается вокруг планеты с разной скоростью.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA показали на фото, что остается после взрыва суперновой звезды. Данный снимок они получили благодаря данным с трех обсерваторий. Объект под названием Кассиопея A является ярчайшим на небе радиоисточник на частотах выше 1 ГГц. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что NASA опубликовало множество новых фотографий с Марса. На них запечатлены различные особенности его поверхности. Например, на одном из фото можно увидеть, как ледяной покров распространяется на южный полюс планеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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