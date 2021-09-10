NASA Perseverance добыл второй образец марсианской породы (ФОТО)

Шестиколесный робот американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно добыл свой второй образец марсианской породы. Об этом сообщается на официальной странице ровера в социальной сети Twitter.

Камень Рошетт. Фото: twitter.com/NASAPersevere.

Марсоход Perseverance добыл свой второй образец из того же камня, что и первый, который он добыл несколько дней назад. Камень даже получил своё имя - Rochette. Керн был запечатан в титановой трубке и спрятан в корпусе робота.

Для справки: впервые Perseverance попыталась собрать образец 5 августа, но его остановила неожиданно мягкая порода которая рассыпалась на куски под его ударным сверлом. Как показали два последних буровых исследования, Rochette состоит ​​из гораздо более прочного материала.





Фото: twitter.com/NASAPersevere.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что астрономы запечатлели галактики, которые находятся на большом расстоянии от нас. Им удалось это благодаря оборудованию, которое установлено на борту космического телескопа Hubble. Из-за эффекта, который называют гравитационным линзированием телескоп может "увидеть" такие объекты, что в противном случае были бы слишком маленькими. .

Также "Комментарии" информировали о том, что астрономы сделали фотографию ядра галактики. Отмечается, что данный круг, состоящий из молодых скоплений звёзд называют "околоядерным" кольцом звездообразования. Снимки были получены с помощью телескопа ESA/NASA Hubble. Расстояние до этого объекта составляет приблизительно тридцать миллионов световых лет.

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