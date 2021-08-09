NASA ищет добровольцев, которые готовы прожить год на "Марсе"

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства начало набор добровольцев для миссии, которая будет имитировать жизнь на красной планете. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

NASA начала набор добровольцев для имитированной миссии на Марсе. Фото: из открытых источников

Как стало известно, в планах специалистов из NASA провести три эксперимента по одному году каждый. Во время имитированных миссий добровольцам предстоит выживать в наземном симуляторе в условиях, которые будут максимально приближены к марсианским.

Сообщается, что в каждую миссию будет входить по четыре члена экипажа. Всё это время они будут проживать в модуле под названием Mars Dune Alpha. Его площадь составляет около 160 квадратных метров. Планируется, что здание возведут благодаря технологиям 3D печати.

Окружающая среда модуля будет имитировать проблемы, которые могут возникнуть во время марсианских миссий. Например, сбой оборудования или ограничение ресурсов.

Участники эксперимента должны будут проводить научные исследование, управлять роботами, обмениваться сообщениями и так далее. Среди требований к кандидатам — гражданство США, возраст от 30 до 55 лет, отсутствие вредных привычек, отличное здоровье, опыт работы пилотом, владение английским языком на высоком уровне, а также степень магистра в области математики, инженерии или естественных наук.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA показали, как выглядит из космоса одно из самых суровых мест на Земле. Данный снимок был сделать с Международной космической станции. С такого ракурса пейзажи данной местности напоминают марсианские. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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