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На Землю приземлилась капсула с необычным грузом

Частная космическая компания вырастила в условиях невесомости медицинский груз, который смог вернуться на Землю.

25 февраля 2024, 11:40 comments2021
Автор:
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Slava Kot
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21 февраля Varda Space Industries стала лишь третьей частной компанией, которая смогла успешно вернуть объект, запущенный на околоземную орбиту. Интересно, что на борту ее космической капсулы W-1 находился необычный груз, который может открыть новую эру в производстве лекарств.

На Землю приземлилась капсула с необычным грузом

Космическая капсула W-1 от Varda Space Industries. Фото из открытых источников

Помимо Varda Space Industries, только такие частные компании, как SpaceX Илона Маска, которая запустила корабли Dragon и Boeing с капсулой Starliner, смогли запустить объект в космос и безопасно его посадить на Землю.

Однако уникальность Varda Space Industries заключается в грузе, находившемся в капсуле W-1. Это два кристалла Ритонавера, которые были изготовлены в космосе и возвращении на Землю в восьмимесячной миссии. Ритонавир – это противовирусный препарат, который используется для лечения ВИЧ и гепатита С. Таким образом, впервые в истории на Землю попал препарат, производимый за пределами поверхности нашей планеты.

"Микрогравитация, то есть условия, приближенные к невесомости, дают уникальную возможность производить материалы в среде, недоступной на Земле. Его преимущества в основном обусловлены отсутствием седиментации и конвекции, а также способностью создавать почти идеальные структуры благодаря незначительному влиянию силы тяжести", — описывают преимущества создание медицинского препарата в космосе.

Компания считает, что успешный эксперимент – это лишь первый шаг к коммерциализации производства лекарств на околоземной орбите в условиях невесомости. В настоящее время выращенные в космосе кристаллы ритонавира будут переданы NASA для детального анализа.

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Источник: https://www.space.com/varda-in-space-manufacturing-capsule-landing-success
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