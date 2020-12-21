На Марсе запечатлели "ангела" (ФОТО)

На поверхности Марса заметили две фигуры, напоминающие сердце и ангела. Разглядеть их удалось с помощью изображения, сделанного стереокамерой высокого разрешения Mars Express. Об этом пишет Европейское космическое агентство Esa.

ФОТО: Esa

Источник сообщает, что фотография была сделана в Южной полярной области Марса. На данный момент на этом полушарии лето, поэтому на данном фото показаны запасы льда на самом низком уровне за год. Отмечается, что часть ледяной коры состоит из сухого льда, который с наступлением лета сублимируется, то есть превращается в газ.

Ученые отметили, что левая рука ангела находится в яме для газа, который сублимировал из твердого тела в газ. Когда лед превращается в газ, то оставляет после себя пустые карманы и углубления на поверхности планеты. "Голова" и ореол ангела были образованы ударным кратером, то есть на это место упало космическое тело, после чего был образован кратер.





Фигура, напоминающая сердце, так и осталась загадкой. По мнению ученых, этот тёмный материал, который буквально разбросан по всей планете, распространился более широко под действием марсианских ветров. А ранее он был глубже под поверхностью в слоях материала, которые были образованы в результаты активности вулкана.

Подобные "картинки" часто можно заметить после пылевых бурь на Марсе. К слову, ученые также подметили, что такое явление было замечено именно в преддверии Рождества.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что на Марсе высадятся специальные группы собак-роботов, а также о том, когда Илон Маск отправит первого человека на Марс.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!