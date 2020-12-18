На Марсе высадятся специальные группы собак-роботов (ФОТО)

Ученые NASA совместно с Лабораторией реактивного движения Калифорнийского технологического института работают над разработкой "марсианских собак" — собак-роботов, установленных для автономной навигации по пересеченной местности и подземным пещерам Красной планеты, о чем впервые сообщила Live Science. 14 декабря команда исследователей представила свой план на ежегодном Американском геофизическом союзе (AGU).

ФОТО: Interesting Engineering

Mars Dogs будут действовать примерно так же, как марсоходы Spirit, Opportunity, Curiosity и Perseverance, но они смогут делать гораздо больше. Эти новые четвероногие роботы будут более маневренными и будут оснащены датчиками, информирующими их о препятствиях на пути, смогут выбирать определенные маршруты и создавать виртуальные карты подземных туннелей и пещер, сказали ученые.





Mars Dogs смогут подняться, если они упадут на сложной местности Марса. Этого не могут сделать современные вездеходы. Роботы-собаки будут оснащены сетевыми датчиками и специальным программным обеспечением для безопасного передвижения по Красной планете. Похоже, "собаки" останутся лучшими друзьями человека на другой планете.

В настоящее время команда тестирует "марсианскую собаку", чтобы преодолеть ряд различных полос препятствий на Земле. Она учится проходить через туннели, подниматься по лестницам и пандусам, а также в местах, которые напоминают поверхность и подземелье Марса. Отправка таких роботов-собак на Марс может произвести революцию в исследованиях планеты. Пока нет определенной даты, когда Mars Dogs будет запущен.

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