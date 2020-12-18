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На Марсе высадятся специальные группы собак-роботов (ФОТО)

Mars Dogs смогут более эффективно преодолевать неровности марсианского рельефа

сегодня, 17:48
Автор:

Павел Зинченко

Ученые NASA совместно с Лабораторией реактивного движения Калифорнийского технологического института работают над разработкой "марсианских собак" — собак-роботов, установленных для автономной навигации по пересеченной местности и подземным пещерам Красной планеты, о чем впервые сообщила Live Science. 14 декабря команда исследователей представила свой план на ежегодном Американском геофизическом союзе (AGU).

На Марсе высадятся специальные группы собак-роботов (ФОТО)

ФОТО: Interesting Engineering

Mars Dogs будут действовать примерно так же, как марсоходы Spirit, Opportunity, Curiosity и Perseverance, но они смогут делать гораздо больше. Эти новые четвероногие роботы будут более маневренными и будут оснащены датчиками, информирующими их о препятствиях на пути, смогут выбирать определенные маршруты и создавать виртуальные карты подземных туннелей и пещер, сказали ученые.

На Марсе высадятся специальные группы собак-роботов (ФОТО) - фото 2

Mars Dogs смогут подняться, если они упадут на сложной местности Марса. Этого не могут сделать современные вездеходы. Роботы-собаки будут оснащены сетевыми датчиками и специальным программным обеспечением для безопасного передвижения по Красной планете. Похоже, "собаки" останутся лучшими друзьями человека на другой планете. 

В настоящее время команда тестирует "марсианскую собаку", чтобы преодолеть ряд различных полос препятствий на Земле. Она учится проходить через туннели, подниматься по лестницам и пандусам, а также в местах, которые напоминают поверхность и подземелье Марса. Отправка таких роботов-собак на Марс может произвести революцию в исследованиях планеты. Пока нет определенной даты, когда Mars Dogs будет запущен.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы Panasonic начнут развозить товары.


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Источник: https://interestingengineering.com/nasa-wants-to-send-robot-dogs-to-roam-mars
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