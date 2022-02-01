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МКС хотят затопить в океане: в NASA рассказали, когда это может произойти

Срок эксплуатации МКС могут продлить до 2030 года

сегодня, 19:20
Автор:

Денис Подставной
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Стало известно, когда Международная космическая станция может быть выведена из эксплуатации. Об этом пишет издание Корреспондент. 

МКС хотят затопить в океане: в NASA рассказали, когда это может произойти

МКС. Фото из открытых источников

Американское ведомство NASA запланировало сведение МКС с орбиты нашей планеты. 

Как указывается в материале, миссия на МКС каждый год проводит анализ своей программы, а также бюджетных потребностей. Согласно последней бюджетной смете возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года. Свести станцию с орбиты Земли должны зимой 2031 года.

Отмечается, что Международная космическая станция будет сведена с низкой околоземной орбиты в путем ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты. После этого произойдет включение двигателей на кораблях, пристыкованных к ней, а затем станцию затопят в южной части Тихого океане, в местности которую называют Кладбищем космических кораблей. 

Для справки: в 2024 году истекают сроки эксплуатации МКС. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Apple добавила ряд новых эмодзи и среди них — беременного мужчину. Пользователи смогут получить доступ к обновлению уже весной.

Сайт "Комментарии" писал о том, что опубликовали мировой рейтинг загрязненности воздуха. Стало известно на каком месте расположилась столица Украины. 

Читайте также о том, что космический телескоп американского ведомства NASA запечатлел необычную галактику. Ученые назвали этот объект космическим чудаком. Отмечается, что система имеет неправильную форму и в неё происходит формирование новых звезд. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://korrespondent.net/tech/science/4443033-mks-planyruuit-zatopyt-v-tykhom-okeane
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