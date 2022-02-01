МКС хотят затопить в океане: в NASA рассказали, когда это может произойти

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Денис Подставной
Стало известно, когда Международная космическая станция может быть выведена из эксплуатации. Об этом пишет издание Корреспондент.
МКС. Фото из открытых источников
Американское ведомство NASA запланировало сведение МКС с орбиты нашей планеты.
Как указывается в материале, миссия на МКС каждый год проводит анализ своей программы, а также бюджетных потребностей. Согласно последней бюджетной смете возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года. Свести станцию с орбиты Земли должны зимой 2031 года.
Отмечается, что Международная космическая станция будет сведена с низкой околоземной орбиты в путем ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты. После этого произойдет включение двигателей на кораблях, пристыкованных к ней, а затем станцию затопят в южной части Тихого океане, в местности которую называют Кладбищем космических кораблей.
Для справки: в 2024 году истекают сроки эксплуатации МКС.
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