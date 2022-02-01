МКС хотят затопить в океане: в NASA рассказали, когда это может произойти

Стало известно, когда Международная космическая станция может быть выведена из эксплуатации. Об этом пишет издание Корреспондент.

МКС. Фото из открытых источников

Американское ведомство NASA запланировало сведение МКС с орбиты нашей планеты.

Как указывается в материале, миссия на МКС каждый год проводит анализ своей программы, а также бюджетных потребностей. Согласно последней бюджетной смете возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года. Свести станцию с орбиты Земли должны зимой 2031 года.

Отмечается, что Международная космическая станция будет сведена с низкой околоземной орбиты в путем ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты. После этого произойдет включение двигателей на кораблях, пристыкованных к ней, а затем станцию затопят в южной части Тихого океане, в местности которую называют Кладбищем космических кораблей.

Для справки: в 2024 году истекают сроки эксплуатации МКС.

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