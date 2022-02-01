Apple добавила ряд новых эмодзи и среди них - беременного мужчину: подробнее о новинках

В очередном обновлении для операционной системы Apple iOS появятся новые эмодзи. Смайлики уже доступны в рамках первой бета-версии iOS 15.4. В частности, среди новинок — беременный мужчина, рукопожатие людей разной расы, новые жесты, выражения лица и другие. Об этом сообщает Bazilik.

Новые эмодзи Apple - фото: blog.emojipedia

Отмечается, что 37 новых эмодзи были взяты из рекомендаций Unicode от сентября прошлого года.





Еще осенью в Еmojipedia отмечали, что изображение беременного мужчины может использоваться для обозначения транс-человека, небинарного человека либо женщины, имеющей короткую стрижку. Бета-обновление, вышедшее накануне, продолжает такую тенденции, добавляя эмодзи с нейтральным полом: "человек в короне", "беременное лицо" и "беременный мужчина".

Обращается внимание и на эмодзи рукопожатий людей, представляющих разные расы.

Помимо этого Apple также представила новинки и в других разделах эмодзи. К примеру, добавился коралл, низкий заряд аккумулятора, гнездо с яйцами и пусто гнездо, тролль, рентген и другие.

Ожидается, что пользователи смогут получить доступ к обновлению уже весной (март-апрель) 2022 года. При этом стиль и исполнение эмодзи могут быть изменены до официального релиза.

Напомним, что в конце года был составлен рейтинг наиболее популярных смайлов, которые пересылали в 2021 году пользователи Интернета. Согласно собранным данным, самым популярным эмодзи был смайл "Слезы радости"/ Tears of Joy.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что эксперты по кибербезопасности рассказали, как понять, что смартфон взломали.

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