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Apple добавила ряд новых эмодзи и среди них - беременного мужчину: подробнее о новинках

Пользователи смогут получить доступ к обновлению уже весной

сегодня, 17:59
Автор:

Елизавета Черных
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В очередном обновлении для операционной системы Apple iOS появятся новые эмодзи. Смайлики уже доступны в рамках первой бета-версии iOS 15.4. В частности, среди новинок — беременный мужчина, рукопожатие людей разной расы, новые жесты, выражения лица и другие. Об этом сообщает Bazilik. 

Apple добавила ряд новых эмодзи и среди них - беременного мужчину: подробнее о новинках

Новые эмодзи Apple - фото: blog.emojipedia

Отмечается, что 37 новых эмодзи были взяты из рекомендаций Unicode от сентября прошлого года. 

Apple добавила ряд новых эмодзи и среди них - беременного мужчину: подробнее о новинках - фото 2

Еще осенью в Еmojipedia отмечали, что изображение беременного мужчины может использоваться для обозначения транс-человека, небинарного человека либо женщины, имеющей короткую стрижку. Бета-обновление, вышедшее накануне, продолжает такую тенденции, добавляя эмодзи с нейтральным полом: "человек в короне", "беременное лицо" и "беременный мужчина". 

Apple добавила ряд новых эмодзи и среди них - беременного мужчину: подробнее о новинках - фото 3

Обращается внимание и на эмодзи рукопожатий людей, представляющих разные расы. 

Apple добавила ряд новых эмодзи и среди них - беременного мужчину: подробнее о новинках - фото 4

Помимо этого Apple также представила новинки и в других разделах эмодзи. К примеру, добавился коралл, низкий заряд аккумулятора, гнездо с яйцами и пусто гнездо, тролль, рентген и другие. 

Ожидается, что пользователи смогут получить доступ к обновлению уже весной (март-апрель) 2022 года. При этом стиль и исполнение эмодзи могут быть изменены до официального релиза. 

Напомним, что в конце года был составлен рейтинг наиболее популярных смайлов, которые пересылали в 2021 году пользователи Интернета. Согласно собранным данным, самым популярным эмодзи был смайл "Слезы радости"/ Tears of Joy.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что эксперты по кибербезопасности рассказали, как понять, что смартфон взломали. 


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Источник: https://bazilik.media/v-onovlenni-ios-z-iavliatsia-novi-emodzi/
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