Как понять, что ваш смартфон взломали: эксперты назвали самые распространенные признаки

Эксперты международного разработчика антивирусного ПО – компании ESET — рассказали владельцам смартфонам, как понять, что устройство подверглось взлому и чем это может грозить, передает УНИАН.

Как понять, что ваш смартфон взломали - фото из открытых источников

Специалисты отмечают, что много данных, содержащихся в телефоне, привлекает злоумышленников. Хакеры, в свою очередь, преследуют разные цели, например, незаконное завладение денежными средствами или перехват конфиденциальных данных, которые потом можно продать.

При этом эксперты добавляют, что за последние годы участились случаи, которые подтверждают, что смартфоны даже наиболее надежных производителей поддаются заражению вредоносным ПО.

Как понять, что смартфон взломан

Так, наиболее распространенными признаками взлома мобильного устройства в ESET называют быструю разрядку аккумулятора, увеличение использования интернет-трафика, всплывающие окна с рекламой или появление на телефоне программ и приложений установленных не пользователем.

Кроме того, о наличии вредоносного программного обеспечения на смартфоне может свидетельствовать самостоятельное включение Wi-Fi или GPS.

Иногда о взломе также говорит нестандартное поведение программ. К примеру, их внезапный запуск или наоборот закрытие, или же полный сбой.

Владельцем смартфонов стоит задуматься о вредоносном ПО, если они получают много неизвестных звонков или текстовых сообщений, а также имеют записи, которые они не делали, или смс, которые не отправляли.

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