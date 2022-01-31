logo

BTC/USD

37804.66

ETH/USD

2625.52

LTC/USD

108.59

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech телефоны Как понять, что ваш смартфон взломали: эксперты назвали самые распространенные признаки
commentss НОВОСТИ Все новости

Как понять, что ваш смартфон взломали: эксперты назвали самые распространенные признаки

Смартфоны даже наиболее надежных производителей поддаются заражению вредоносным ПО.

сегодня, 16:49
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Эксперты международного разработчика антивирусного ПО – компании ESET — рассказали владельцам смартфонам, как понять, что устройство подверглось взлому и чем это может грозить, передает УНИАН. 

Как понять, что ваш смартфон взломали: эксперты назвали самые распространенные признаки

Как понять, что ваш смартфон взломали - фото из открытых источников

Специалисты отмечают, что много данных, содержащихся в телефоне, привлекает злоумышленников. Хакеры, в свою очередь, преследуют разные цели, например, незаконное завладение денежными средствами или перехват конфиденциальных данных, которые потом можно продать. 

При этом эксперты добавляют, что за последние годы участились случаи, которые подтверждают, что смартфоны даже наиболее надежных производителей поддаются заражению вредоносным ПО. 

Как понять, что смартфон взломан 

Так, наиболее распространенными признаками взлома мобильного устройства в ESET называют быструю разрядку аккумулятора, увеличение использования интернет-трафика, всплывающие окна с рекламой или появление на телефоне программ и приложений установленных не пользователем.  

Кроме того, о наличии вредоносного программного обеспечения на смартфоне может свидетельствовать самостоятельное включение Wi-Fi или GPS. 

Иногда о взломе также говорит нестандартное поведение программ. К примеру, их внезапный запуск или наоборот закрытие, или же полный сбой. 

Владельцем смартфонов стоит задуматься о вредоносном ПО, если они получают много неизвестных звонков или текстовых сообщений, а также имеют записи, которые они не делали, или смс, которые не отправляли. 

Ранее в материале портала "Комментарии" - Объявили нового лидера на рынке смартфонов: какой бренд стал самым продаваемым. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/telecom/vash-smartfon-vzlomali-specialisty-po-kiberbezopasnosti-rasskazali-ob-osnovnyh-priznakah-i-sposobah-zashchity-novosti-11688772.html?_ga=2.94888991.2044847424.1643633734-405118138.1643125714
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!