Объявили нового лидера на рынке смартфонов: какой бренд стал самым продаваемым

Apple снова стала самым продаваемым брендом смартфонов на мировом рынке. Об этом сообщает CNN.

Логотип Apple - фото из открытых источников

Об этом свидетельствуют результаты двух отдельных исследовательских отчетов, появившихся незадолго до того, как технологический гигант обнародует свои прибыли за последний квартал.

В отчете Counterpoint Research, опубликованном в среду, 26 января, говорится, что Apple достигла своей "самой высокой" доли рынка в Китае за три месяца до декабря. Это впервые за шесть лет, когда производитель iPhone вышел на первое место в стране.

Доля рынка Apple в Китае достигла 23% в последнем квартале 2021 года по сравнению с 16% за аналогичный период предыдущего года. По данным Counterpoint, этот рост произошел из-за того, что общие продажи смартфонов в Китае упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Беспрецедентные" показатели в Китае помогли Apple вернуть себе позиции мирового лидера рынка, говорится в отдельном отчете, опубликованном на прошлой неделе Canalys, не содержащем собственных данных о продажах в Китае.

Исследовательская фирма говорит, что американский гигант обошел Samsung во время решающего курортного сезона, причем доля каждой компании по всему миру составляет 22% и 20% соответственно.

"Apple возвращается на лидирующие позиции рынка смартфонов после трех кварталов, благодаря превосходной производительности iPhone 13", – написал в отчете аналитик Canalys Саньям Чаурасия.

В прошлом квартале Apple испытала резкий рост, поскольку, по словам аналитика Counterpoint Research Мэнгмен Чжана, она быстро "поднялась на первое место в Китае сразу после выхода iPhone 13".

"Кроме того, Huawei, основной конкурент Apple на рынке премиум-класса, столкнулся с понижением продаж из-за длительных санкций США", – добавила она. Американские ограничения подавили возможность китайского производителя получать критические компоненты для устройств.

Конкуренция накаляется, и Samsung готовится к запуску большого смартфона в следующем месяце.

Как сообщали ранее "Комментарии", компания Apple планирует создать что-нибудь интересное с "Формулой-1".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!