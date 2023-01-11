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Космонавты застряли в космосе. В российский корабль "Союз" попал метеорит

Экипаж Международной космической станции вынужден продлить свое пребывание в космосе, ведь российский корабль «Союз» не может их вернуть домой.

сегодня, 14:26
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Автор:

Slava Kot

Российское космическое агентство обнародовало заявление, что космический корабль "Союз МС-22" вынужден вернуться на Землю без находящегося на Международной космической станции экипажа (МКС). Это подтвердило, что в русский космический корабль попал метеорит. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на AFP News Agency.

Космонавты застряли в космосе. В российский корабль "Союз" попал метеорит

Российский космический корабль "Союз". Фото из открытых источников

В российском космическом учреждении заявили, что из-за удара метеорита был поврежден внешний радиатор космического корабля. Роскосмос говорит об отверстии диаметром менее 1 мм. NASA также отреагировали на такое решение и сообщили, что впервые утечка была обнаружена 14 декабря 2022 года.

"Союз МС-22" должен был вернуть на Землю двух россиян и одного американца. Из-за проблем с российским космическим кораблем Сергей Прокопев, Дмитрий Петелин и Франсиско Рубио продолжили свое пребывание на МКС. Космонавты прилетели на Международную космическую станцию 21 сентября 2022 года. Теперь космонавты вынуждены ждать следующего запуска космического корабля, который их заберет из МКС.

Под постом от AFP News Agency в Twitter появились саркастические комментарии.

"Вероятно, метеорит украинского производства", – пишет Martin Kozmina.

Трещина в корабле "Союз МС-22" является не только проблемой российского космического агентства, планирующего выход из программы МКС, но и для NASA. В США ищут альтернативы российским кораблям, которым могут стать Crew Dragon SpaceX.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к Земле близится зеленая комета, которую можно будет наблюдать в ночном небе даже с территории Украины. Известна дата лучшего момента для наблюдений.

Также "Комментарии" писали о том, что американские космонавты стреляли из миномета на Луне.



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Источник: https://twitter.com/AFP/status/1613116003751264258
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