Космический мусор врезался в МКС: что известно

Космический мусор повредил Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявило Космическое агентство Канады.

В МКС врезался космический мусор. Фото из открытых источников

Как стало известно, космический мусор, дрейфующий на орбите нашей планеты, сделал пробоину в роботизированной руке Canadarm2, которая установлена на МКС.

Ученые сделали снимки повреждений и изучили их. Выяснилось, что работе роботизированной руки ничего не мешает. Была повреждена лишь часть теплового одеяла и стрелы.

Когда именно оборудование станции получило повреждения, неизвестно. Его заметили только во время плановой проверки, которая проводилась в середине прошлого месяца.

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что за космическим мусором на орбите Земли осуществляется постоянное наблюдение, чтобы предотвратить столкновения со спутниками или МКС, с очень маленькими объектами они всё же происходят.

Известно, что проблема космического мусора на околоземной орбите продолжает расти. Например, в прошлом году Международной космической станции пришлось несколько раз маневрировать для избежания столкновения с мусором.

Для справки: Всего на орбите земли насчитывают более ста миллионов единиц космического мусора. Некоторые из них размером в 10 сантиметров.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во время шестого полета беспилотного вертолета NASA Ingenuity произошел сбой. Ученые смогли выяснить, в чем причина, и рассказали об этом.

Также издание информировало о том, что NASA опубликовало новые фотографии с Марса. Снимки сделал марсоход ведомства. На них запечатлели марсианское небо. Ученые отметили, что, благодаря новым данным, они смогли сделать очередное научное открытие.

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