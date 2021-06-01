logo
Русский Українська

BTC/USD

35914.06

ETH/USD

2541.29

LTC/USD

178.10

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос Космический мусор врезался в МКС: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Космический мусор врезался в МКС: что известно

Ученые обнаружили повреждение оборудования на МКС

сегодня, 19:50
Автор:

Денис Подставной

Космический мусор повредил Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявило Космическое агентство Канады. 

Космический мусор врезался в МКС: что известно

В МКС врезался космический мусор. Фото из открытых источников

Как стало известно, космический мусор, дрейфующий на орбите нашей планеты, сделал пробоину в роботизированной руке Canadarm2, которая установлена на МКС.

Ученые сделали снимки повреждений и изучили их. Выяснилось, что работе роботизированной руки ничего не мешает. Была повреждена лишь часть теплового одеяла и стрелы.

Когда именно оборудование станции получило повреждения, неизвестно. Его заметили только во время плановой проверки, которая проводилась в середине прошлого месяца. 

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что за космическим мусором на орбите Земли осуществляется постоянное наблюдение, чтобы предотвратить столкновения со спутниками или МКС, с очень маленькими объектами они всё же происходят. 

Известно, что проблема космического мусора на околоземной орбите продолжает расти. Например, в прошлом году Международной космической станции пришлось несколько раз маневрировать для избежания столкновения с мусором. 

Для справки: Всего на орбите земли насчитывают более ста миллионов единиц космического мусора. Некоторые из них размером в 10 сантиметров. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во время шестого полета беспилотного вертолета NASA Ingenuity произошел сбой. Ученые смогли выяснить, в чем причина, и рассказали об этом. 

Также издание информировало о том, что NASA опубликовало новые фотографии с Марса. Снимки сделал марсоход ведомства. На них запечатлели марсианское небо. Ученые отметили, что, благодаря новым данным, они смогли сделать очередное научное открытие. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencealert.com/space-debris-has-damaged-the-international-space-station
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ