Космический корабль LRO заметил загадочный объект около Луны: в NASA объяснили, что это

Беспилотный зонд NASA LRO во время своего стандартного пролета вокруг Луны подметил загадочный объект. Впоследствии в NASA объяснили, что на фото попал другой космический корабль из Южной Кореи Danuri.



Зонд LRO сделал фото Danuri на орбите Луны. Фото: NASA

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) вращается вокруг Луны уже 15 лет и регулярно отправляет космическому агентству США большое количество данных о спутнике Земли. 5 апреля во время обычного полета на фото был замечен неопознанный объект, двигавшийся по более короткой орбите Луны. Этим объектом оказался южнокорейский исследовательский зонд Danuri, который был отправлен на Луну в конце 2022 года.

Оба космических корабля двигались друг другу на встречу, однако на разных высотах. Благодаря этому, LRO смог сфотографировать Danuri. Однако из-за того, что скорость между двумя кораблями составляет более 11,5 тыс. км в час, зонд из Южной Кореи оказался размазанным и в 10 раз удлиненным, чем на самом деле.

Интересно, что оба космических корабля не впервые пересекаются. 7 апреля 2023 года уже зонд Danuri смог сфотографировать LRO.

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