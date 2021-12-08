Китай запустил сразу несколько спутников в космос: подробности (ВИДЕО)



















Китай запустил сразу несколько спутников в космос. Об этом пишет издание Xinhua.

Земля. Фото из открытых источников

Вчера, 7 декабря, на космодроме Цзюцюань, который расположен на северо-западе страны, был произведен успешный запуск коммерческой космической ракеты под названием CERES-1 Y2.

На борту ракеты-носителя находилось пять небольших спутников. Отмечается, что аппараты были выведены на запланированную орбиту.

Для космических ракет CERES-1 данный запуск стал уже вторым по счету. Предыдущий старт ракеты состоялся в прошлом году — 8 ноября.

Для справки: CERES-1 является ракетой-носителем, массой 30 тонн. Её разработала китайская частная компания Galactic Energy, которая занимается запуском небольших коммерческих спутников. Аппарат может вывести на околоземную орбиту груз весом до 350 килограммов или 230 килограммов на солнечно-синхронную орбиту. Galactic Energy стала второй частной компанией Китая, которая успешно вывела спутник на орбиту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что китайский луноход, который в настоящее время занимается исследованием единственного естественного спутника нашей планеты, зафиксировал загадочный объект необычной формы. Сейчас ровер находится далеко от него и рассмотреть его точно не представляется возможным, поэтому аппарат направили поближе. Согласно расчётам ученых, луноход доберётся до объекта через несколько месяцев.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинский спутник отравили в Соединённые Штаты Америки. Там аппарат пройдет подготовку к запуску и будет выведен на орбиту нашей планеты. Запуск планируется уже в следующем месяце.

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