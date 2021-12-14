logo

BTC/USD

46760.92

ETH/USD

3771.13

LTC/USD

147.14

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Китай запустил ракету в космос: стало известно, что у неё на борту
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай запустил ракету в космос: стало известно, что у неё на борту

"Тяньлянь-2" пополняют одноименную группировку китайских ретрансляторов

сегодня, 17:38
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Китай запустил космическую ракету. Об этом пишет издание Корреспондент.

Китай запустил ракету в космос: стало известно, что у неё на борту

Земля. Фото из открытых источников

На космодроме Сичан, который расположен в китайской провинции Сычуань, что на юго-западе страны состоялся запуск космической ракеты под названием "Чанчжэн-3B". На её борту находился спутник "Тяньлянь-2-02". 

В настоящее время аппарат уже успешно выведен на запланированную орбиту. Отмечается, что первый спутник данной серии достиг штатной орбиты весной 2019 года. 

Для справки: "Тяньлянь-2" пополняют одноименную группировку китайских ретрансляторов. Основной задачей аппаратов является обеспечение связи китайской космической станции и кораблей миссий Шэньчжоу с наземными центрами. 

Планируется, что в будущем новые аппараты заменят группу спутников Тяньлянь-1 (на данный момент группа состоит из 5 единиц).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA обнаружило гигантский красный пузырь в космосе. Сообщается, что данное небесное тело находится на расстоянии десятков тысяч световых лет от нашего дома. Пузырь образовался после взрыва массивной звезды. Сейчас остаток сверхновой расширяется в космосе со скоростью пяти тысяч километров в секунду. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Hubble сфотографировал мистическую гору в космосе. Специалисты рассказали, что она состоит из пыли и газа. Для получения снимка обсерватория использовала инфракрасное оборудования. Из-за этого столб пыли на переднем плане снимка является полупрозрачным. Мистическая гора находится в созвездии Киля. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/tech/space/4427060-kytai-zapustyl-sputnyk-dlia-sviazy-so-svoei-kosmycheskoi-stantsyei
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!