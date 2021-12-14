Китай запустил ракету в космос: стало известно, что у неё на борту

Китай запустил космическую ракету. Об этом пишет издание Корреспондент.

Земля. Фото из открытых источников

На космодроме Сичан, который расположен в китайской провинции Сычуань, что на юго-западе страны состоялся запуск космической ракеты под названием "Чанчжэн-3B". На её борту находился спутник "Тяньлянь-2-02".

В настоящее время аппарат уже успешно выведен на запланированную орбиту. Отмечается, что первый спутник данной серии достиг штатной орбиты весной 2019 года.

Для справки: "Тяньлянь-2" пополняют одноименную группировку китайских ретрансляторов. Основной задачей аппаратов является обеспечение связи китайской космической станции и кораблей миссий Шэньчжоу с наземными центрами.

Планируется, что в будущем новые аппараты заменят группу спутников Тяньлянь-1 (на данный момент группа состоит из 5 единиц).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA обнаружило гигантский красный пузырь в космосе. Сообщается, что данное небесное тело находится на расстоянии десятков тысяч световых лет от нашего дома. Пузырь образовался после взрыва массивной звезды. Сейчас остаток сверхновой расширяется в космосе со скоростью пяти тысяч километров в секунду.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Hubble сфотографировал мистическую гору в космосе. Специалисты рассказали, что она состоит из пыли и газа. Для получения снимка обсерватория использовала инфракрасное оборудования. Из-за этого столб пыли на переднем плане снимка является полупрозрачным. Мистическая гора находится в созвездии Киля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!