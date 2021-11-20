Китай запустил ракету в космос: что на борту (ФОТО)

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Денис Подставной
Китай запустил на орбиту Земли свой новый спутник. Об этом пишет издание Xinhua.
Земля. Фото из открытых источников
Сегодня, 20 ноября на космодроме Тайюань, который находится на севере страны в провинции Шаньси состоялся запуск космической ракеты "Чанчжэн-4В". На борту ракеты-носителя находился спутник под названием Гаофэнь-11 03.
Сообщается, что к настоящему времени спутник уже успешно вышел на заданную орбиту. Как пишет издание, космические аппараты серии Гаофэнь являются микроволновыми спутниками дистанционного зондирования нашей планеты. Они способны передавать изображения с разрешением менее одного метра.
Для справки: спутник "Гаофэнь-11 03" и ракета-носитель "Чанчжэн-4В" были разработаны в Шанхайской академии космических технологий, что входит в состав CASC. Сегодняшний полет стал уже 397-м по счету для космических ракет серии "Чанчжэн".
Фото: Xinhua
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что марсоход американского ведомства NASA снял на видео самый сложный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе. Данный рейс состоялся несколько месяцев назад. Во время него аппарат летал над разнообразной местностью, а также разведку для ровера. Ученые отметили, что полученные им данные предоставляют ценную информацию.
Также издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы с помощью мощной космической обсерватории смогли увидеть последний этап жизни звезды, что похожа на наше светило. Сообщается, что в будущем она исчезнет на миллиарды лет в виде белого карлика и такаяже участь может постичь нашу звезду. Однако, это произойдет совсем не скоро.
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