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Китай запустил ракету в космос: что на борту (ФОТО)

Сегодняшний полет стал уже 397-м по счету для китайских космических ракет серии "Чанчжэн"

сегодня, 21:45
Автор:

Денис Подставной
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Китай запустил на орбиту Земли свой новый спутник. Об этом пишет издание Xinhua.

Китай запустил ракету в космос: что на борту (ФОТО)

Земля. Фото из открытых источников

Сегодня, 20 ноября на космодроме Тайюань, который находится на севере страны в провинции Шаньси состоялся запуск космической ракеты "Чанчжэн-4В". На борту ракеты-носителя находился спутник под названием Гаофэнь-11 03.

Сообщается, что к настоящему времени спутник уже успешно вышел на заданную орбиту. Как пишет издание, космические аппараты серии Гаофэнь являются микроволновыми спутниками дистанционного зондирования нашей планеты. Они способны передавать изображения с разрешением менее одного метра.

Для справки: спутник "Гаофэнь-11 03" и ракета-носитель "Чанчжэн-4В" были разработаны в Шанхайской академии космических технологий, что входит в состав CASC. Сегодняшний полет стал уже 397-м по счету для космических ракет серии "Чанчжэн". 

Китай запустил ракету в космос: что на борту (ФОТО) - фото 2

Фото: Xinhua

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что марсоход американского ведомства NASA снял на видео самый сложный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе. Данный рейс состоялся несколько месяцев назад. Во время него аппарат летал над разнообразной местностью, а также разведку для ровера. Ученые отметили, что полученные им данные предоставляют ценную информацию. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы с помощью мощной космической обсерватории смогли увидеть последний этап жизни звезды, что похожа на наше светило. Сообщается, что в будущем она исчезнет на миллиарды лет в виде белого карлика и такаяже участь может постичь нашу звезду. Однако, это произойдет совсем не скоро. 


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Источник: http://russian.news.cn/2021-11/20/c_1310322346.htm
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