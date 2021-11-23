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Китай запустил космическую ракету: стало известно, что на борту (ФОТО)

Гаофэнь-3 02 успешно выведен на орбиту Земли

сегодня, 15:02
Автор:

Денис Подставной
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Китай осуществил запуск космической ракеты. Об этом пишет издание Xhinhua. 

Китай запустил космическую ракету: стало известно, что на борту (ФОТО)

Китай вывел спутник на орбиту. Фото из открытых источников

Сегодня, 23 ноября на космодроме под названием Цзюцюань, который находится в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, был осуществлен запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4С". На её борту находился спутник Гаофэнь-3 02. К настоящему времени аппарат уже успешно выведен на орбиту. 

Сообщается, что данный спутник будет работать на высоте 755 километров и вместе с другим орбитальным спутником (Гаофэнь-3) образует сеть для формирования спутниковой группировки радаров "земля-море". Как пишет издание, аппарат улучшит возможности наблюдения за морскими судами, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций на море и природной среды между сушей и морем.

Гаофэнь-3 02 будет обслуживать области предотвращения и смягчения последствий морских катастроф, динамического мониторинга морской среды, охраны окружающей среды и водных ресурсов, а также сельского хозяйства и метеорологии.

Для справки: данный запуск стал уже 398-м для китайских космических ракет серии "Чанчжэн"

Китай запустил космическую ракету: стало известно, что на борту (ФОТО) - фото 2

Фото: Xinhua 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известная космическая обсерватория NASA Hubble обнаружила "пламя" в космосе. Этот объект находится на расстоянии более тысячи световых лет от нашего дома. На опубликованном изображении видно пыльное сердце космического объекта. Ученые рассказали, что в нём находятся скопление звезд. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы показали "подводный мир" в соседней  галактике Большое Магелланово Облако. В этом объекте находятится группа звезд каждая из которых в 10-20 раз массивнее нашего Солнца. 


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Источник: http://russian.news.cn/2021-11/23/c_1310327334.htm
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