Китай запустил космическую ракету: стало известно, что на борту (ФОТО)

Китай осуществил запуск космической ракеты. Об этом пишет издание Xhinhua.

Китай вывел спутник на орбиту. Фото из открытых источников

Сегодня, 23 ноября на космодроме под названием Цзюцюань, который находится в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, был осуществлен запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4С". На её борту находился спутник Гаофэнь-3 02. К настоящему времени аппарат уже успешно выведен на орбиту.

Сообщается, что данный спутник будет работать на высоте 755 километров и вместе с другим орбитальным спутником (Гаофэнь-3) образует сеть для формирования спутниковой группировки радаров "земля-море". Как пишет издание, аппарат улучшит возможности наблюдения за морскими судами, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций на море и природной среды между сушей и морем.

Гаофэнь-3 02 будет обслуживать области предотвращения и смягчения последствий морских катастроф, динамического мониторинга морской среды, охраны окружающей среды и водных ресурсов, а также сельского хозяйства и метеорологии.

Для справки: данный запуск стал уже 398-м для китайских космических ракет серии "Чанчжэн"





Фото: Xinhua

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известная космическая обсерватория NASA Hubble обнаружила "пламя" в космосе. Этот объект находится на расстоянии более тысячи световых лет от нашего дома. На опубликованном изображении видно пыльное сердце космического объекта. Ученые рассказали, что в нём находятся скопление звезд.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы показали "подводный мир" в соседней галактике Большое Магелланово Облако. В этом объекте находятится группа звезд каждая из которых в 10-20 раз массивнее нашего Солнца.

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